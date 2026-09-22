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BofA revoit à la hausse ses prévisions concernant le prix du Brent en raison des tensions persistantes au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 12:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America a revu à la hausse ses prévisions concernant le prix du Brent pour le second semestre 2026, indiquant que la persistance des tensions géopolitiques jusqu'à la fin de l'année constituait désormais son scénario de base.

* La banque a revu à la hausse ses prévisions concernant le Brent pour le second semestre, les portant de 83 à 95 dollars le baril, selon une note de recherche datée de lundi.

* BofA a indiqué que les perturbations des expéditions via le détroit d'Ormuz avaient peut-être atteint un pic d'environ 14 millions de barils par jour, précisant qu'elles s'établissaient plus récemment à une moyenne comprise entre 4 et 8 millions de barils par jour en dessous des niveaux d'avant-guerre.

* Si les itinéraires alternatifs et les transports escortés à travers le détroit ont permis de compenser en partie ce déficit, les infrastructures endommagées et l’aggravation des tensions géopolitiques rendent peu probable une reprise rapide. La banque prévoit que le Brent s’établira en moyenne à environ 80 dollars le baril en 2027.

* La BofA a déclaré que si les perturbations persistaient jusqu’au printemps 2027 ou si les dégâts subis par les infrastructures pétrolières s’aggravaient, les contrats à terme sur le Brent à échéance la plus proche pourraient bondir bien au-delà de 150 dollars le baril afin de freiner la demande mondiale.

* Goldman Sachs et HSBC ont revu à la hausse leurs prévisions de prix du Brent au début du mois, invoquant la perspective d’une poursuite des perturbations du transport maritime au Moyen-Orient jusqu’à l’année prochaine.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2026 à 12:08:08.

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