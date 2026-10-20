Boeing : vers une certification imminente du MAX 10

(Zonebourse.com) - Apres avoir achevé les examens de sécurité de la plus grande des versions du 737, la FAA serait sur le point de certifier l'appareil. La décision semble imminente, selon une source proche du dossier.

Si le programme MAX 10 a accumulé les retards dans un environnement réglementaire devenu plus exigeant, la FAA serait sur le point de donner son feu vert. Depuis les deux crashs de 737 MAX 8 en 2018 et 2019, l'avionneur est soumis à une surveillance accrue des autorités et la perte d'un panneau de fuselage en plein vol sur un appareil d'Alaska Airlines en janvier 2024 n'a pas plaidé en sa faveur.

Cet incident a ainsi entraîné un renforcement de la supervision de la FAA et l'imposition de plafonds sur les cadences de production, qui pèsent sur le calendrier des différents programmes.

L'avionneur a également été récemment confronté à des dysfonctionnements d'un logiciel de navigation, faisant un temps craindre un report prolongé de l'homologation du MAX 10. Le régulateur américain a toutefois estimé début octobre que ces anomalies ne présentaient aucun risque pour la sécurité. Les ingénieurs de Boeing travaillent depuis sur une mise à jour corrective.

Un enjeu pour la famille 737

Pour rappel, le 737 MAX est le pilier de la division Commercial Airplanes, qui a représenté 46% du chiffre d'affaires du groupe en 2025. Boeing met en avant un carnet de commandes de plus de 7 000 appareils 737 MAX, un volume qui lui permet d'amortir ses coûts fixes de fabrication et de développement. Le MAX 10, modèle le plus long de la gamme, permet aussi à Boeing de renforcer son offre face à Airbus, son principal concurrent au sein du duopole des avions commerciaux de plus de 100 places.

L'homologation de l'appareil contribuerait également aux ambitions industrielles de la direction, qui vise une cadence de 47 Boeing 737 par mois en 2026, avec l'ajout d'une nouvelle ligne d'assemblage. Ces augmentations restent toutefois soumises à l'aval de la FAA, Boeing devant démontrer que son système de gestion de la sécurité est capable de les accompagner. Selon les dernières données disponibles, la production atteignait 42 unités mensuelles.

Des risques toujours présents

Ce feu vert ne suffirait toutefois pas à dissiper les difficultés financières et industrielles de Boeing. Le groupe reste dans une phase de redressement : le résultat opérationnel de la division Commercial Airplanes est demeuré lourdement déficitaire en 2025, pénalisé notamment par une charge de 4,9 MdsUSD sur le 777X, tandis que la dette atteignait 54,1 MdsUSD fin 2025. En parallèle, Boeing a finalisé en décembre 2025 le rachat de Spirit AeroSystems afin de mieux maîtriser ses processus de fabrication critiques et de renforcer la qualité de sa production. L'intégration de cet équipementier représente un autre défi majeur.

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