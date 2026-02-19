Boeing va vendre jusqu'à 40 appareils 787 Dreamliner à Sun PhuQuoc Airways, au Vietnam
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 15:21
Boeing annonce que Sun PhuQuoc Airways a passé une commande pouvant aller jusqu'à 40 appareils 787 Dreamliner, destinés à constituer le socle de sa flotte long-courrier. Il s'agit de la plus grande commande d'avions gros-porteurs de Boeing dans l'histoire du Vietnam.
La compagnie, filiale du groupe vietnamien Sun Group, a sélectionné le 787-9 pour ses performances opérationnelles et son rayon d'action de 7 565 miles nautiques (14 010 km), afin de relier l'aéroport international de Phu Quoc à des destinations majeures en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.
Dang Minh Truong, président de Sun Group, souligne que le 787-9 est "le type d'appareil le plus adapté pour concrétiser notre ambition de connecter Phu Quoc au monde".
A la suite de cette annonce, Jefferies confirme son conseil d'achat sur le titre Boeing, assorti d'un objectif de cours relevé de 295 dollars.
Selon Jefferies, les commandes annoncées au Vietnam - 50 737-8 pour Vietnam Airlines et jusqu'à 40 787-9 pour Sun PhuQuoc Airways - renforcent la visibilité du groupe, ces contrats ajoutant respectivement environ 1% au carnet de commandes du 737 et près de 4% à celui du 787.
Le bureau d'analyses souligne que le carnet total atteignait 6 777 appareils fin janvier, représentant près de dix années de production pour le 737 au rythme attendu en 2026, ce qui soutient de potentielles hausses de cadence "bien au-delà de la fin de la décennie" .
A quelques minutes de l'ouverture de Wall Street, le titre est attendu en hausse de plus de 1%.
Valeurs associées
|235,390 USD
|NYSE
|-1,48%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, affectée par les valeurs technologiques sur fond d'interrogations sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA), tandis que les prévisions prudentes de Walmart provoquent une volatilité sur le titre du géant ... Lire la suite
-
Créé pour aider à la reconstruction de Gaza puis doté d'une mission plus large de résolution des conflits, le "Conseil de paix" de Donald Trump tient jeudi sa première réunion dans la capitale américaine, qui bruisse de rumeurs sur une opération militaire massive ... Lire la suite
-
Le président du Conseil européen Antonio Costa a déclaré jeudi à Oslo que le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne doit commencer "dès que possible".
-
L'ex-prince Andrew a été arrêté et placé en garde à vue jeudi, jour de son 66e anniversaire, à la suite d'allégations de "faute dans l'exercice de fonctions officielles" liées à l'affaire Epstein.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer