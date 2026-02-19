 Aller au contenu principal
Boeing va vendre jusqu'à 40 appareils 787 Dreamliner à Sun PhuQuoc Airways, au Vietnam
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 15:21

La nouvelle compagnie vietnamienne s'appuie sur le long-courrier de Boeing pour développer le tourisme à Phu Quoc, dans le cadre de la plus importante commande d'avions gros-porteurs jamais enregistrée dans le pays.

Boeing annonce que Sun PhuQuoc Airways a passé une commande pouvant aller jusqu'à 40 appareils 787 Dreamliner, destinés à constituer le socle de sa flotte long-courrier. Il s'agit de la plus grande commande d'avions gros-porteurs de Boeing dans l'histoire du Vietnam.

La compagnie, filiale du groupe vietnamien Sun Group, a sélectionné le 787-9 pour ses performances opérationnelles et son rayon d'action de 7 565 miles nautiques (14 010 km), afin de relier l'aéroport international de Phu Quoc à des destinations majeures en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

Dang Minh Truong, président de Sun Group, souligne que le 787-9 est "le type d'appareil le plus adapté pour concrétiser notre ambition de connecter Phu Quoc au monde".

A la suite de cette annonce, Jefferies confirme son conseil d'achat sur le titre Boeing, assorti d'un objectif de cours relevé de 295 dollars.

Selon Jefferies, les commandes annoncées au Vietnam - 50 737-8 pour Vietnam Airlines et jusqu'à 40 787-9 pour Sun PhuQuoc Airways - renforcent la visibilité du groupe, ces contrats ajoutant respectivement environ 1% au carnet de commandes du 737 et près de 4% à celui du 787.

Le bureau d'analyses souligne que le carnet total atteignait 6 777 appareils fin janvier, représentant près de dix années de production pour le 737 au rythme attendu en 2026, ce qui soutient de potentielles hausses de cadence "bien au-delà de la fin de la décennie" .

A quelques minutes de l'ouverture de Wall Street, le titre est attendu en hausse de plus de 1%.

