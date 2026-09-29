Boeing tente de reprendre de l'altitude, Bernstein reste positif

(Zonebourse.com) - Après avoir concédé plus de 6% hier après l'annonce d'un problème affectant un logiciel, le titre Boeing progresse de 2,6% en milieu d'après-midi. Dans ce contexte, Bernstein confirme son conseil "surperformance" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé de 298 USD.
Douglas S. Harned, l'analyste en charge du dossier chez Bernstein, considère que le problème logiciel affectant le système de navigation du 737 MAX devrait retarder la certification du MAX-10, alors que celle-ci était attendue sous quelques semaines avant une entrée en service début 2027.
Le bureau d'études estime que l'incident pourrait rester mineur à condition que la correction soit simple, que la version 13 puisse être utilisée ou que la FAA conclue que le logiciel ne présente pas de risque de sécurité. Il souligne toutefois que la correction définitive était jusqu'ici prévue pour 2028, ce qui laisse penser que la résolution du problème pourrait s'avérer complexe.
L'analyste attend davantage de précisions de Boeing et de la FAA sur le calendrier, tandis que les réticences de Southwest et United envers la version 14 pourraient également peser sur la certification des MAX-7 et MAX-10.
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