Intempéries: quatre départements du Sud en vigilance orange mercredi

La Lozère, le Gard, l'Hérault et l'Ardèche seront placés en vigilance orange pluie-inondation et orages mercredi à partir de 00H00 ( AFP / Nicolas TUCAT )

La Lozère, le Gard, l'Hérault et l'Ardèche seront placés en vigilance orange pluie-inondation et orages mercredi à partir de 00H00 par Météo-France, qui prévoit un épisode méditerranéen très marqué.

"Les pluies orageuses de cet épisode méditerranéen devraient finir par concerner le département des Bouches-du-Rhône en courant de journée de mercredi, pouvant nécessiter un passage en vigilance orange du département", met également en garde le bulletin de 16H00 de Météo-France.

Et les pluies orageuses qui s'installent mardi sur les Cévennes "se renforcent significativement durant la nuit de mardi à mercredi" avant de s'étendre progressivement mercredi aux plaines de l'Hérault et du Gard, selon la même source.

"Les intensités pluvieuses seront particulièrement marquées sur le relief des Cévennes, avec des intensités de l'ordre de 50 à 80 mm en une heure", a mis en garde en conférence de presse Christelle Robert, prévisionniste à Météo-France.

La température de la mer est un facteur aggravant pour ces épisodes méditerranéens, a-t-elle rappelé, alors que la Méditerranée connaît actuellement "des excédents de températures de 2 à 5 degrés", après un été historiquement chaud et un mois de septembre marqué par des températures élevées.

De son côté Lucie Chadourne-Facon, directrice de Vigicrues, met en garde contre "des réactions importantes et potentiellement rapides" des rivières des Cévennes et du contrefort sud du Massif Central.

Par ailleurs, en Lozère, en Ardèche, dans l'Aveyron, mais aussi dans le Gard et l'Hérault, "il faut s'attendre à ce que l'ensemble des cours d'eau, même les plus petits de ces départements, réagissent fortement et rapidement et en complément des inondations par ruissellement, notamment en milieu urbanisé."

Dans le Gard, la préfète a décidé de suspendre la totalité des transports scolaires pour toute la journée de mercredi, a annoncé la préfecture dans un communiqué, soulignant particulièrement les risques de crues de plusieurs cours d'eau.

La préfecture de l'Hérault a mis, elle, en garde contre des "orages de très fortes intensités" mercredi, et a rappelé les consignes à la population: reporter ses déplacements, ne pas descendre dans les sous-sols, s'éloigner des cours d'eau et ne pas s'engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.