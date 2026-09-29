La France émettre un montant record d'emprunt en 2027 - AFT

Paris au coucher du soleil
La France va vendre un volume record d'obligations aux investisseurs l'année prochaine, le pays devant notamment faire face à une forte hausse de titres de dette, émises pendant la pandémie du COVID-19, arrivant à échéance et devant être refinancés, a annoncé mardi l'Agence France Trésor (AFT), chargée de la gestion de la dette publique.
Son programme de financement prévoit 340 milliards d'euros d'emprunts à moyen et long termes l'année prochaine, nets des rachats, contre 310 milliards cette année.
L'AFT devra placer ce montant record sur un marché obligataire de plus en plus tendu, en raison à la fois des inquiétudes concernant les finances publiques françaises et des incertitudes entourant l'élection présidentielle de l'année prochaine.
Les inquiétudes liées à la dette élevée de la France se reflètent surtout dans le "spread" ou écart de rendement entre l'obligations allemandes et françaises à 10 ans DE10FR10=RR qui a dépassé ce mois-ci les 100 points de base (pdb), une première depuis 2012, et n'a cessé de se creuser depuis, s'établissant mardi à 114 pdb.
Plus tôt dans la journée, l'Insee a annoncé que la dette publique française s'établissait à 119,0% du produit intérieur brut (PIB) à la fin du deuxième trimestre, un chiffre qui dépasse les niveaux observés pendant la crise sanitaire liée au COVID-19.
Le gouvernement présentera jeudi son projet de loi de finances 2027, donnant le coup d'envoi à une session budgétaire qui s'annonce particulièrement périlleuse à moins de sept mois du premier tour de l'élection présidentielle et ce dans une Assemblée nationale sans majorité depuis 2024.
Les centaines de milliards d'euros de dette contractée à faible coût par la France pendant la pandémie de COVID-19 devront être refinancés à des taux bien plus élevés, ce qui fera du service de la dette le poste de dépense le plus important du budget de l'État.
(Leigh Thomas, Version française Benoit Van Overstraeten)
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