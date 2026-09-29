La France émettre un montant record d'emprunt en 2027 - AFT

Paris au coucher du soleil

La France va vendre ‌un volume record d'obligations aux investisseurs l'année prochaine, le pays devant notamment faire ​face à une forte hausse de titres de dette, émises pendant la pandémie du COVID-19, arrivant à échéance et devant être refinancés, a annoncé mardi ​l'Agence France Trésor (AFT), chargée de la gestion de la dette publique.

Son programme de financement prévoit 340 milliards ​d'euros d'emprunts à moyen et long ⁠termes l'année prochaine, nets des rachats, contre 310 milliards cette année.

L'AFT devra ‌placer ce montant record sur un marché obligataire de plus en plus tendu, en raison à la fois des inquiétudes ​concernant les finances publiques ‌françaises et des incertitudes entourant l'élection présidentielle de l'année prochaine.

Les ⁠inquiétudes liées à la dette élevée de la France se reflètent surtout dans le "spread" ou écart de rendement entre l'obligations allemandes et françaises à 10 ⁠ans DE10FR10=RR qui ‌a dépassé ce mois-ci les 100 points de base (pdb), une première ⁠depuis 2012, et n'a cessé de se creuser depuis, s'établissant mardi à ‌114 pdb.

Plus tôt dans la journée, l'Insee a annoncé que ⁠la dette publique française s'établissait à 119,0% du produit intérieur ⁠brut (PIB) à la ‌fin du deuxième trimestre, un chiffre qui dépasse les niveaux observés pendant la ​crise sanitaire liée au COVID-19.

Le gouvernement ‌présentera jeudi son projet de loi de finances 2027, donnant le coup d'envoi à une session ​budgétaire qui s'annonce particulièrement périlleuse à moins de sept mois du premier tour de l'élection présidentielle et ce dans une Assemblée nationale sans ⁠majorité depuis 2024.

Les centaines de milliards d'euros de dette contractée à faible coût par la France pendant la pandémie de COVID-19 devront être refinancés à des taux bien plus élevés, ce qui fera du service de la dette le poste de dépense le plus important du budget de l'État.

(Leigh Thomas, Version ​française Benoit Van Overstraeten)