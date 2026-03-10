Boeing signe un contrat de 289 millions de dollars avec Israël pour 5 000 bombes intelligentes, selon une source

Boeing BA.N a signé un nouveau contrat de 289 millions de dollars avec Israël pour la livraison de 5 000 nouvelles bombes intelligentes lancées par avion, a déclaré une source à Reuters mardi.

Le nouveau contrat n'est pas lié aux frappes aériennes américano-israéliennes en cours sur l'Iran, les livraisons ne devant pas commencer avant 36 mois, avait rapporté plus tôt Bloomberg News, citant une personne au fait du dossier.

Boeing s'est refusé à tout commentaire lorsque Reuters l'a contacté.

La bombe de petit diamètre de la société est une munition guidée qui peut être lancée par des jets israéliens sur des cibles situées à plus de 40 miles (64 kilomètres).