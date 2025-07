Boeing remporte un contrat de 2,8 milliards de dollars pour deux satellites

(AOF) - Boeing a remporté un contrat de 2,8 milliards de dollars pour le programme de communication par satellites stratégiques évoluées (ESS), la composante spatiale de l’architecture de commandement, de contrôle et de communications nucléaires américaine. L’accord porte sur deux satellites, avec des options pour deux autres. Ces satellites ESS offriront une capacité, une flexibilité, une fiabilité et une résilience accrues par rapport à ceux actuellement en orbite.

Pour Kay Sears, vice-présidente et directrice générale de Boeing Space, Intelligence and Weapon Systems : " les États-Unis ont besoin d'une architecture de sécurité nationale stratégique, parfaitement opérationnelle et offrant le plus haut niveau de protection et de capacités ".

AOF - EN SAVOIR PLUS