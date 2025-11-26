Boeing remporte un contrat de 2,47 milliards de dollars auprès de l'US Air Force

(AOF) - Boeing a remporté un contrat Lot 12 auprès de l'armée de l'air américaine (US Air Force) pour 15 avions ravitailleurs KC-46A Pegasus supplémentaires, d'une valeur de 2,47 milliards de dollars. Le constructeur aéronautique souligne qu'il existe 183 avions ravitailleurs multimissions KC-46A sous contrat ou en service dans le monde entier, offrant des avantages avancés en termes de capacités aux forces interarmées et aux alliés. Cela comprend 98 appareils livrés à l'armée de l'air américaine, six à la Force aérienne d'autodéfense japonaise et quatre sous contrat pour l'armée de l'air israélienne.
