 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 066,84
+0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boeing remporte un contrat de 2,47 milliards de dollars auprès de l'US Air Force
information fournie par AOF 26/11/2025 à 14:10

(AOF) - Boeing a remporté un contrat Lot 12 auprès de l'armée de l'air américaine (US Air Force) pour 15 avions ravitailleurs KC-46A Pegasus supplémentaires, d'une valeur de 2,47 milliards de dollars. Le constructeur aéronautique souligne qu'il existe 183 avions ravitailleurs multimissions KC-46A sous contrat ou en service dans le monde entier, offrant des avantages avancés en termes de capacités aux forces interarmées et aux alliés. Cela comprend 98 appareils livrés à l'armée de l'air américaine, six à la Force aérienne d'autodéfense japonaise et quatre sous contrat pour l'armée de l'air israélienne.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Défense

Valeurs associées

BOEING CO
182,370 USD NYSE +1,87%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank