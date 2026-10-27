Boeing recule après avoir enregistré une perte trimestrielle plus importante en raison de difficultés de production

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(Actualités)

27 octobre - ** L'action du constructeur aéronautique Boeing

BA.N recule de 8,4% à 172,58 dollars après la publication des résultats du troisième trimestre

** BA affiche une perte plus importante que prévu au troisième trimestre , les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement et les retards de production au sein de sa division d'avions commerciaux venant éclipser les marges plus élevées enregistrées dans le reste de l'entreprise

** Le directeur général Kelly Ortberg déclare que BA n'atteindra pas son objectif de cadence de production du 737, fixé à 47 appareils par mois, avant l'année prochaine

** Perte ajustée au troisième trimestre de 34 cents par action, contre une estimation moyenne des analystes de 21 cents de perte – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires progresse de 4% à 24,19 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 23,84 milliards de dollars **En tenant compte des fluctuations en cours de séance, l’action a chutéde plus de 19% depuis le début de l’année