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Boeing prévoit un doublement de la flotte aérienne africaine d'ici 2045
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 14:07
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Le constructeur américain anticipe une croissance de près de 6% par an du trafic passagers en Afrique, portée notamment par l'essor des liaisons intra-africaines.

Boeing annonce que la flotte commerciale africaine devrait passer de 755 à 1 625 appareils d'ici 2045 pour répondre à la hausse de la demande de transport aérien. Selon son Commercial Market Outlook (CMO), ses perspectives du marché commercial, près de 1 200 nouveaux avions seront livrés sur la période 2026-2045, dont 870 monocouloirs et 240 gros-porteurs.

La flotte cargo devrait parallèlement progresser de 60 à 150 appareils, soutenue par le développement de la logistique, du commerce électronique et des exportations à forte valeur ajoutée. L'Europe devrait rester le premier marché international pour les vols au départ et à destination de l'Afrique jusqu'en 2045.

Boeing évalue par ailleurs à 140 milliards de dollars le marché des services de maintenance, réparation, révision et modification (MRO), ainsi que des solutions numériques. L'expansion du secteur nécessitera également 75 000 nouveaux professionnels de l'aviation, dont 22 000 pilotes, 25 000 techniciens et 28 000 membres d'équipage de cabine.

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