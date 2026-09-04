F1: Hadjar récupère son podium à Monaco, Gasly rétrogradé

Grand Prix de Belgique

par Alan Baldwin

‌La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) a rétabli vendredi le ​Français Isack Hadjar à la troisième place du Grand Prix de Monaco disputé en juin, rétrogradant à nouveau son compatriote Pierre Gasly.

Le ​pilote Alpine avait franchi la ligne d'arrivée en troisième position le 7 ​juin, mais avait été rétrogradé au ⁠septième rang après l'application de deux pénalités de cinq ‌secondes pour excès de vitesse dans la voie des stands, permettant à Isack Hadjar, pilote Red Bull ​Racing, de monter ‌sur le podium.

Cette sanction avait été annulée le ⁠12 juin après une demande de réexamen d'Alpine, les commissaires ayant retenu l'hypothèse d'une erreur de chronométrage.

À la veille du week-end ⁠du Grand ‌Prix d'Italie, La Cour d'appel internationale de la ⁠FIA a finalement donné raison à McLaren et Red Bull, ‌qui contestaient cette décision.

L'écurie Alpine, propriété du groupe ⁠Renault, s'est dite déçue et frustrée par cette ⁠issue, estimant ‌avoir été "injustement pénalisée".

La décision modifie également le résultat d'autres pilotes, Oscar Piastri (McLaren) ​récupérant la quatrième place ‌tandis que Liam Lawson et Arvid Lindblad (Racing Bulls) gagnent chacun un rang.

Au-delà du ​sort des deux pilotes français, le verdict pourrait peser dans la lutte entre Alpine et Racing Bulls pour ⁠la cinquième place du championnat des constructeurs, un classement déterminant pour la répartition des revenus en Formule 1. Les deux équipes n'étaient séparées que par trois points avant cette décision.

(Rédigé par Alan Baldwin; Version française par Aleksandra Kret, édité par ​Benoit Van Overstraeten)