Etats-Unis: Les créations d'emplois augmentent bien plus que prévu en août, le chômage stable à 4,1%

Panneau annonçant des offres d'emploi dans un magasin Target en Californie

La croissance de l'emploi aux États-Unis ‌s'est nettement accélérée en août, tandis que le taux de chômage est resté ​stable, montrent les données officielles publiées vendredi par le département du Travail, qui maintiennent la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors ​de sa prochaine réunion ce mois-ci.

L'emploi non-agricole a bondi le mois dernier avec 162.000 créations, un total ​largement au-dessus des attentes des économistes interrogés ⁠par Reuters, qui prévoyaient en moyenne 56.000 créations nettes.

Le chiffre de juillet a ‌par ailleurs été revu en hausse et fait apparaître désormais 21.000 postes créés contre 23.000 détruits en première estimation.

Les estimations des ​économistes pour le mois d'août ‌allaient de 25.000 emplois détruits à 121.000 emplois créés.

Le taux ⁠de chômage s'est établi en août à 4,1%, comme prévu, après le même chiffre en juillet.

La dynamique du marché du travail s'était ralentie après une forte accélération ⁠au printemps, en ‌raison notamment de la flambée des cours pétroliers et des tensions ⁠sur les chaînes d'approvisionnement liées à la guerre menée par les États-Unis ‌et Israël contre l'Iran.

Les opérateurs ont revu à la baisse leurs ⁠anticipations d'une hausse des taux en amont de la publication du ⁠rapport sur l'emploi ‌après des déclarations d'un gouverneur de la Fed, Christopher Waller, qui s'est dit jeudi ​favorable à ne pas relever les ‌taux si les données économiques venaient à montrer un ralentissement de l'inflation.

Selon des données FedWatch de CME, ​ils misaient à 50,4% sur la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion de septembre de la Fed, contre 63,2% mercredi.

Les craintes inflationnistes ⁠et le peu de goût que porte le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh aux déclarations prospectives ont contribué à alimenter la hausse des rendements des obligations du Trésor américain, ce qui pourrait, selon les économistes, soulever des problèmes pour la banque centrale.

(Rédigé par Elena Smirnova et Augustin Turpin, avec Lucia Mutikani, édité ​par Benoit Van Overstraeten)