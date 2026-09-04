La police allemande enquête sur une nouvelle tentative de sabotage du réseau électrique, selon Bild

Tentative de sabotage d'un court-circuit dans une installation du réseau électrique à Dormagen

La ‌police allemande enquête sur une tentative de sabotage ​d'un transformateur électrique au sud de Düsseldorf, dans l'ouest du pays, le troisième acte de ce genre présumé ​cette semaine, rapporte vendredi le journal Bild, citant la police.

Ces ​incidents répétés ont rappelé aux ⁠pays européens la vulnérabilité de leurs infrastructures critiques ‌alors que la Russie s'est lancée selon eux dans une guerre hybride visant à ​les décourager de ‌continuer à soutenir l'Ukraine, illustrée par ⁠une attaque de drone déjouée en août à l'aéroport de Leipzig/Halle. Moscou rejette ces accusations.

La multiplication des ⁠actes de sabotage ‌en Allemagne intervient également à l'approche des ⁠élections régionales dimanche dans le Land de Saxe-Anhalt, ‌dans l'est du pays, dont le ⁠parti d'extrême droite pro-russe Alternative pour l'Allemagne (AfD) ⁠est donné largement ‌favori par les sondages.

Le ministère allemand de l'Intérieur a ​déclaré vendredi ne ‌pas y voir "une coïncidence".

Les autorités allemandes ont affirmé avoir déjoué plusieurs autres ​actes de sabotage visant le réseau électrique ces derniers jours, un porte-parole du chancelier Friedrich ⁠Merz disant y voir "la preuve que nos mesures de sécurité (...) sont efficaces".

Reuters n'a pu joindre la police dans l'immédiat pour obtenir des commentaires sur ces incidents.

(Rédigé par Ludwig Burger ; version française Tangi Salaün, édité ​par Sophie Louet)