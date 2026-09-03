Boeing prévoit que la flotte aérienne africaine va plus que doubler d'ici 2045

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par Vincent Mumo Nzilani

NAIROBI, 3 septembre - La flotte d'avions commerciaux africaine va plus que doubler d'ici 2045, a prévu jeudi le constructeur américain Boeing BA.N , alors qu'une population jeune et de plus en plus urbanisée stimule la demande de voyages au sein du continent et vers le Moyen-Orient.

Voici d'autres points tirés de son rapport annuel “Commercial Market Outlook”.

* La flotte africaine augmentera pour atteindre 1.625 appareils en 2045, contre 755 en 2025, ce qui nécessitera la livraison de 1.165 avions au cours des deux prochaines décennies.

* Les avions monocouloirs, principalement utilisés sur les liaisons intérieures et régionales, représenteront 870 des livraisons prévues, soit environ les trois quarts du total.

* Boeing prévoit la livraison de 240 avions gros-porteurs, généralement utilisés sur les liaisons internationales plus longues, ainsi que de 15 avions-cargos.

* Le trafic de passagers en Afrique devrait progresser de 6,5 % par an jusqu’en 2045.

* Le trafic entre l'Afrique et le Moyen-Orient devrait progresser de 7,1 % par an, soit le taux de croissance le plus élevé parmi les principaux marchés du voyage de la région.

* Le trafic entre l'Afrique et l'Europe devrait croître de 3,4 % par an.

* La flotte de fret de la région devrait passer de 60 à 150 avions-cargos, soutenue par la croissance de la logistique, du commerce électronique et des exportations.

* Des transporteurs tels qu’Ethiopian Airlines, EgyptAir et Kenya Airways KQNA.NR , dont les flottes se composent principalement d’avions Boeing et Airbus AIR.PA destinés aux liaisons long-courriers, dominent le marché africain.

* Shahab Matin, directeur général du marketing commercial de Boeing pour l’Afrique et le Moyen-Orient, a déclaré que le marché africain “entrait dans une période de croissance soutenue, portée par l’amélioration de la connectivité, l’expansion des voyages intra-régionaux et le renforcement des liens économiques”.

* Les transporteurs dominants en Afrique utilisent généralement des appareils Embraer EMBJ3.SA , ATR et De Havilland sur les liaisons régionales.

* Mais Matin a indiqué que Boeing pourrait également fournir des appareils adaptés à ces transporteurs.

* Boeing a également estimé que le marché africain des services aéronautiques, comprenant la maintenance, la réparation, la révision, les modifications et les services numériques, représenterait 140 milliards de dollars sur la période 2026-2045.

* Pour répondre à cette expansion, 75.000 emplois supplémentaires dans le secteur aéronautique seront nécessaires, dont 22.000 pilotes, 25.000 techniciens et 28.000 membres d’équipage de cabine, a indiqué Boeing.

* Ces prévisions constituent une analyse des perspectives de marché à long terme plutôt qu’une projection des commandes.