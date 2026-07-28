Boeing : perte plus importante que prévu au T2 avec les coûts d'Air Force One

Air Force One. (crédit : Adobe Stock)

par Dan Catchpole

Boeing BA.N a fait état mardi d'une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre après avoir enregistré une charge de 280 millions de dollars (246,39 millions d'euros) liée à son programme de remplacement d'Air Force One, l'avion présidentiel.

Cette charge s'explique par la hausse des coûts d'ingénierie nécessaires pour garantir la livraison en 2028 des deux avions présidentiels américains de remplacement, dont la livraison a pris du retard. Cela a contribué à une perte nette de 428 millions de dollars au deuxième trimestre, a déclaré Boeing.

La perte de base par action, de 76 cents, s'est avérée plus importante que la perte moyenne par action de 30 cents attendue par les analystes, selon les données de LSEG. Elle est toutefois inférieure à la perte de base de 1,24 dollar par action enregistrée au cours de la même période l'année dernière.

Malgré ces pertes, Boeing a enregistré un flux de trésorerie disponible de 631 millions de dollars, contre un solde négatif de 200 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. Cette amélioration du flux de trésorerie s'explique en partie par des paiements des clients plus élevés que prévu, selon la société.

Le constructeur aéronautique américain a dit maintenir ses prévisions de flux de trésorerie disponible compris entre un milliard et 3 milliards de dollars pour l'année, ce qui constituerait son premier résultat positif depuis 2023.

Le constructeur aéronautique s'emploie à livrer deux 747-8, futurs "Air Force One", dans le cadre d'un contrat à prix fixe de 3,9 milliards de dollars signé en 2018, qui accuse désormais quatre ans de retard et un dépassement budgétaire de plus d'un milliard de dollars.

Le président américain Donald Trump a accepté un 747-8 offert par le Qatar, dans l'attente des Air Force One de Boeing, mais a déclaré ce mois-ci que l'appareil serait bientôt envoyé en révision.

(Rédigé par Dan Catchpole à Seattle ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)