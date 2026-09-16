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Boeing peine à stabiliser la production du 737 MAX, l'action recule
information fournie par Zonebourse 16/09/2026 à 21:44
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Boeing rencontre davantage de difficultés que prévu pour stabiliser la production du 737 MAX à 47 appareils par mois, selon son directeur général Kelly Ortberg. Ces déclarations ont pesé sur le titre de l'avionneur américain, qui concède plus de 5% en séance suite à ces déclarations.

Une fois cette cadence de 47 appareils mensuels durablement atteinte, Boeing prévoit d'augmenter sa production à 52 avions par mois. Le groupe cherche ainsi à accélérer progressivement ses livraisons après plusieurs années marquées par des difficultés industrielles et des contraintes de production sur son programme phare.

Kelly Ortberg a également indiqué que le 737-10, plus grande version de la famille 737 MAX, devrait obtenir sa certification "très prochainement", après plusieurs années de retard. Le dirigeant a en revanche modéré les attentes concernant une éventuelle commande importante de la Chine à l'occasion de la rencontre prévue la semaine prochaine à Washington entre les présidents Xi Jinping et Donald Trump.

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