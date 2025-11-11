 Aller au contenu principal
Boeing obtient le feu vert pour faire avancer la certification du 777X, selon Air Current
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 02:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a reçu la semaine dernière l'autorisation de l'Administration fédérale américaine de l'aviation d'entamer la troisième des cinq grandes phases d'essais en vol de certification de son 777-9, a rapporté lundi le journal Air Current, citant des personnes au fait de l'avancement du programme.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

