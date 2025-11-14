Boeing met sur orbite avec succès le satellite ViaSat-3 F2
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 14:55
Le satellite, emporté par une fusée Atlas V d'United Launch Alliance, a établi ses premiers liens de télémétrie après sa séparation en orbite de transfert géostationnaire. L'appareil doit désormais poursuivre sa montée vers son orbite géostationnaire à 35 400 km, avant ses déploiements, tests en orbite et transfert à Viasat.
L'engin de 6 tonnes, basé sur la plateforme 702MP+ de Boeing, doit plus que doubler la capacité de bande passante de Viasat grâce à une charge utile flexible et une propulsion tout électrique.
Michelle Parker, vice-présidente de Boeing Space Mission Systems, souligne que cette réussite illustre 'la solidité du partenariat' avec Viasat. David Abrahamian, vice-président Space Systems de Viasat, estime pour sa part que lez lancement marque une étape clé pour offrir une meilleure efficacité et flexibilité réseau à leurs clients.
