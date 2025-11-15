 Aller au contenu principal
Trump envisage de conclure un accord avec les Saoudiens pour l'achat d'avions de combat F-35
information fournie par Reuters 15/11/2025 à 01:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec les commentaires de Trump tout au long de l'article)

Le présidentaméricain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait de conclure un accord pour fournir à l'Arabie saoudite des avions de combat furtifs F-35, fabriqués par Lockheed Martin LMT.N .

"Ils veulent acheter beaucoup de jets", a déclaré M. Trump aux journalistes à bord d'Air Force One.

"Je suis en train d'étudier la question. Ils m'ont demandé de le faire. Ils veulent acheter beaucoup de '35' - mais ils veulent acheter bien plus que cela, des avions de combat."

La vente potentielle intervient alors que Trump prévoit d'accueillir le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à la Maison Blanche la semaine prochaine, où ils devraient signer des accords économiques et de défense.

Interrogé sur les discussions, M. Trump a déclaré aux journalistes qu'il s'agissait "plus que d'une rencontre, nous honorons" l'Arabie saoudite.

Il a répété qu'il espérait que l'Arabie saoudite adhérerait bientôt aux accords d'Abraham, qui ont normalisé les relations entre Israël et les pays à majorité musulmane. Riyad s'est opposé à une telle démarche en l'absence d'un accord sur une feuille de route pour la création d'un État palestinien .

Un rapport des services de renseignement du Pentagone a soulevé des inquiétudes concernant l'accord potentiel sur le F-35, avertissant que la Chine pourrait acquérir la technologie de l'avion si la vente avait lieu, a rapporté le New York Times jeudi, citant des personnes familières avec l'évaluation.

