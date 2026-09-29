Boeing : le couperet de la FAA est tombé

Comme redouté, la FAA a annoncé suspendre la certification du 737 MAX 10, après qu'un problème a été identifié sur un logiciel. Les spéculations vont bon train quant à la durée de ce report. En attendant, le titre a plongé de plus de 6% hier à Wall Street.

Le choc est de taille : alors que la certification du MAX 10 semblait imminente, Boeing va devoir prendre son mal en patience. La FAA a en effet diligenté une enquête après l'identification d'un problème logiciel. "L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a laissé entendre qu'une solution pourrait être mise au point relativement vite, mais s'est abstenu de tout commentaire sur le délai nécessaire au développement du nouveau logiciel", rapportent les analystes de chez Jefferies.

De son côté, Boeing fait savoir que ses ingénieurs travaillaient sur une mise à jour logicielle pour résoudre ce problème de manière définitive. Une solution est attendue début 2028. En attendant, "nous continuons de suivre les directives de la FAA tout en avançant dans le processus de certification", explique un porte-parole du groupe, interrogé par Zonebourse.

L'inquiétude se propage néanmoins jusqu'aux clients de l'avionneur américain. Michael O'Leary, l'emblématique CEO de Ryanair, a notamment fait savoir qu'il espérait que le report serait une question de jours, et non de semaines ou de mois. "Nous prévoyons toujours de recevoir les 15 premiers appareils MAX 10 au printemps 2027", a-t-il déclaré lors d'une conférence à Varsovie.

Chez AlphaValue, Pierre-Yves Gauthier estime que le recul du cours de Bourse de Boeing "témoigne de la grande sensibilité des investisseurs à toute nouvelle concernant le 737, avion censé redresser les finances de l'entreprise après les avoir mises à mal".

Le problème logiciel identifié ajoute en effet de nouvelles pressions à court terme, alors que Boeing doit toujours composer avec des difficultés récurrentes de production.

Dans ce contexte, RBC identifie désormais un risque supplémentaire sur l'objectif de flux de trésorerie disponible de 1 à 3 MdsUSD pour 2026, notamment si la montée en cadence de la production s'accompagne de retards de livraison et pèse sur le besoin en fonds de roulement.

Le courtier estime essentiel de maintenir la production des MAX 7 et MAX 10 malgré ce risque. En effet, un arrêt de production ou un ralentissement de la demande adressée à la chaîne d'approvisionnement pourrait davantage compromettre l'ambition de flux de trésorerie disponible à long terme, supérieure à environ 10 MdsUSD.