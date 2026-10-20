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Boeing lance sa plateforme Dataliner pour les compagnies aériennes
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 14:07

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Boeing annonce le lancement de Dataliner, une nouvelle plateforme d'analyse de données reposant sur l'IA, conçue pour aider les compagnies aériennes à mieux exploiter leurs données aéronautiques. Elle transforme des données fragmentées en informations consolidées à l'échelle des flottes afin d'améliorer la prise de décision en matière de maintenance et d'exploitation.

Cette nouvelle plateforme combine les données aéronautiques, l'IA et l'expertise approfondie de Boeing en matière d'ingénierie et de conception d'avions. Elle permet aux compagnies aériennes de dépasser l'analyse isolée des données de chaque appareil pour obtenir une vision plus complète de l'ensemble de leur flotte.

Développée en partenariat avec Microsoft, en s'appuyant notamment sur Azure AI Foundry, les solutions de gestion de données de Microsoft et d'autres technologies, Dataliner permet aux compagnies aériennes de conserver leurs données dans leurs propres environnements tout en les enrichissant grâce à l'expertise de Boeing et aux informations sectorielles.

Les compagnies aériennes gardent le contrôle des données qu'elles souhaitent partager et peuvent accéder aux analyses de Boeing par l'intermédiaire d'applications, d'interfaces de programmation (API), d'outils d'analyse et de solutions intégrant l'IA.

Le constructeur aéronautique ajoute que cette plateforme soutient le développement de nouveaux produits numériques, notamment Asset Lifecycle Planning, dédié à la planification du cycle de vie des actifs, et TechOps AI Agent, un agent d'IA destiné aux opérations techniques.

Elle ouvre également la voie à une meilleure interconnexion et à un enrichissement des capacités d'analyse des solutions existantes, telles qu'Airplane Health Management, Insight Accelerator et Maintenance Performance Toolbox.

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