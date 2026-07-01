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Boeing indique qu'une panne informatique a affecté ses systèmes informatiques et ses applications
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 00:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a annoncé mardi qu'une panne informatique imprévue avait affecté certains des systèmes informatiques et des applications de l'entreprise aérospatiale.

"La cause de cette panne est connue — nous n'avons aucune raison de penser qu'elle soit due à une cyberattaque — et notre équipe informatique s'efforce de remettre tous les systèmes en service", a déclaré un porte-parole de Boeing.

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