Boeing indique qu'une panne informatique a affecté ses systèmes informatiques et ses applications

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Boeing BA.N a annoncé mardi qu'une panne informatique imprévue avait affecté certains des systèmes informatiques et des applications de l'entreprise aérospatiale.

"La cause de cette panne est connue — nous n'avons aucune raison de penser qu'elle soit due à une cyberattaque — et notre équipe informatique s'efforce de remettre tous les systèmes en service", a déclaré un porte-parole de Boeing.