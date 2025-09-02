 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Boeing et Macquarie AirFinance annoncent une commande de 30 avions 737 MAX
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 12:17

(Zonebourse.com) - Boeing et Macquarie AirFinance annoncent une commande de 30 avions 737 MAX. Macquarie AirFinance augmente ainsi son portefeuille de 737 MAX à 70 appareils.

Le 737-8 peut transporter jusqu'à 210 passagers selon sa configuration, avec une autonomie pouvant atteindre 3 500 milles nautiques (6 480 km).

La famille 737 MAX réduisent la consommation de carburant et les émissions de carbone de 20 % par rapport aux avions qu'elle remplace.

' Cette commande supplémentaire marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance de notre entreprise ', a déclaré Eamonn Bane , DG de Macquarie AirFinance. ' En élargissant notre flotte avec ces appareils de pointe, nous renforçons notre engagement à fournir des solutions durables et rentables à nos partenaires, tout en soutenant l'avenir de l'aviation mondiale. '

Les commandes de leasing pour le 737 MAX représentent désormais près d'un quart du carnet de commandes total de la famille d'avions.

Les perspectives du marché commercial 2025 de Boeing prévoient que 33 000 nouveaux avions monocouloirs seront nécessaires au cours des 20 prochaines années pour remplacer les anciens modèles et répondre à la croissance du trafic aérien.


Valeurs associées

BOEING CO
234,750 USD NYSE -0,55%
