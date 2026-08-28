Boeing et les négociateurs syndicaux se réuniront lundi pour reprendre les négociations contractuelles qui sont au point mort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les priorités syndicales aux paragraphes 3 et 4, photos) par Dan Catchpole

Les négociateurs de Boeing BA.N et de son principal syndicat de cadres prévoient de se rencontrer lundi pour reprendre les discussions sur la convention collective, a déclaré un porte-parole de la Society of Professional Engineering Employees Association (SPEEA).

Les quelque 17 000 membres de la SPEEA ont rejeté à une écrasante majorité l’offre de convention collective de Boeing la semaine dernière.

Les membres du syndicat, parmi lesquels figurent des ingénieurs et des techniciens, ont indiqué cette semaine, dans un sondage réalisé par la SPEEA, qu’ils souhaitaient obtenir de Boeing des augmentations salariales plus importantes et garanties immédiatement.

La deuxième priorité, selon les résultats de l’enquête communiqués par la SPEEA, est l’augmentation des montants alloués aux augmentations annuelles liées à la performance. De meilleures indexations annuelles sur le coût de la vie figuraient en troisième position des priorités, selon les quelque 13 000 membres du syndicat ayant répondu à l’enquête.

Boeing n’a pas immédiatement commenté la réunion de lundi.