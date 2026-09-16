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Boeing et Korean Air finalisent une commande portant sur 103 appareils
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 04:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Korean Air 003490.KS a finalisé une commande de 103 appareils Boeing BA.N d’une valeur de 36,2 milliards de dollars au prix catalogue, comprenant des avions de ligne à fuselage large, des avions-cargos et des avions à couloir unique, ont annoncé mercredi la compagnie aérienne et le constructeur américain, concluant ainsi un accord initialement annoncé en 2025 .

* Cette commande comprend 20 777-9, 25 787-10, 50 737-10 et huit 777-8 Freighter.

* Parmi les appareils commandés, seul le 787 est actuellement certifié pour le service commercial, tandis que Boeing est encore en train de développer le 777-8 Freighter.

* Le cabinet de conseil et d’analyse aéronautique IBA a estimé la valeur de cette commande à environ 12,6 milliards de dollars aux prix actuels du marché, après remises.

* Korean Air a indiqué que l’ensemble du contrat s’élevait à 44,8 milliards de dollars et comprenait également un accord de 8,6 milliards de dollars portant sur l’achat de 21 moteurs de rechange auprès de GE Aerospace et de CFM International, ainsi qu’un contrat de maintenance des moteurs d’une durée de 15 ans couvrant 28 appareils.

* Korean Air a précisé que cet investissement soutiendrait l’expansion à long terme de sa flotte à la suite de l’intégration d’Asiana Airlines et contribuerait à améliorer le rendement énergétique dans le cadre de sa transition vers des modèles d’avions plus récents.

* Ce plan, le plus important de l’histoire de Korean Air, a été dévoilé pour la première fois lors de la visite du président sud-coréen Lee Jae-myung à Washington l’année dernière.

* Le directeur général de Korean Air, Cho Won-tae, avait précédemment déclaré que ces nouveaux appareils permettraient à la compagnie d’étendre son réseau vers davantage de destinations aux États-Unis et en Amérique latine, et qu’environ 80 % de ces avions remplaceraient les appareils existants de la flotte de la compagnie.

* Mercredi, M. Cho a qualifié la conclusion de ces accords d’étape importante et a déclaré que cet investissement soulignait les liens entre les États-Unis et la Corée du Sud, tandis que Boeing a indiqué que cet accord était le fruit de discussions commerciales bilatérales.

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