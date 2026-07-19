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Boeing est en bonne voie pour livrer l'Air Force One en 2028, mais les coûts augmentent
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 18:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Joe Brock

Boeing BA.N a déclaré dimanche qu’il était toujours en bonne voie pour livrer deux nouveaux avions Air Force One en 2028, mais que pour atteindre cet objectif, il faudrait engager des dépenses supplémentaires dans un programme qui accuse déjà plusieurs années de retard et un dépassement budgétaire de plusieurs milliards de dollars.

Boeing s'était vu attribuer en 2018 un contrat de 3,9 milliards de dollars pour la construction de ces appareils, mais les coûts ont depuis grimpé en flèche pour dépasser les 5 milliards de dollars. Ces avions sont destinés à remplacer les actuels Air Force One, entrés en service en 1990.

“Nous sommes dans les temps pour 2028”, a déclaré Steve Parker, directeur général de la division Défense, Espace et Sécurité, aux journalistes à la veille du salon aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni, ajoutant qu’il s’attendait à ce que le premier appareil commence les essais l’année prochaine.

“Je m’attends effectivement à une certaine augmentation des coûts à mesure que nous avançons et que nous achevons le câblage et les structures, ainsi que nos propres certifications.” En mai 2025, les États-Unis ont accepté un Boeing 747 de luxe offert par le Qatar afin de l’utiliser comme avion présidentiel temporaire. Cet appareil est depuis entré en service en tant qu’avion de transition. Des préoccupations en matière de sécurité ont conduit le président Donald Trump à renoncer à rentrer de Turquie à bord de l’avion qatari, préférant rentrer à bord d'un ancien Air Force One. Le programme Air Force One consiste à transformer deux Boeing 747-8 en avions hautement spécialisés, équipés de systèmes de communication et de défense de pointe. Même avec une livraison prévue en 2028, le programme accuserait un retard de quatre ans par rapport au calendrier initial.

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