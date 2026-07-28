Boeing en perte nette au 2T, creusée par les futurs avions présidentiels

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé mardi une perte nette au deuxième trimestre, moins creusée qu'un an plus tôt et liée, surtout, à une charge supplémentaire pour le programme des futurs avions présidentiels américains.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW HARNIK )

Entre avril et juin, l'avionneur a enregistré une perte nette de 428 millions de dollars, contre une perte nette de 612 millions un an plus tôt.

Le consensus des analystes de Factset attendait un petit bénéfice net de dix millions de dollars.

Mais c'était sans compter une charge de 280 millions de dollars au titre des deux avions présidentiels - qui prennent le nom de code Air force One lorsque le président américain est à bord -.

Cette somme englobe un accroissement des ressources et des effectifs affectés au programme, baptisé VC-25B, afin de respecter l'ultime calendrier dévoilé en décembre 2025: premier appareil mi-2028, le second l'année suivante.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Boeing gagnait 1,01%.

"Nous continuons d'avancer dans la bonne direction et nous avons de nouveau réalisé un solide trimestre pour notre entreprise", a commenté Kelly Ortberg, PDG de Boeing, dans un message adressé aux employés, constatant "beaucoup de bonnes choses".

Si le groupe achève un autre trimestre dans le rouge, il a en effet réussi à tenir ses objectifs d'amélioration du chiffre d'affaires (+8% sur un an à 24,56 milliards de dollars) et de flux de trésorerie positif (631 millions de dollars).

Il reste sur la trajectoire de la fourchette de 1 à 3 milliards sur l'année.

Ceci grâce au rebond des livraisons d'avions commerciaux, dans le sillage des cadences accrues de production du monocouloir 737 MAX après la crise profonde due à un incident en janvier 2024.

"Nous avons bâti les fondations pour accomplir le travail important qui nous attend encore cette année", a relevé M. Ortberg.

Il attend avec impatience la certification des deux dernières versions de ce best-seller: celle du 737 MAX 7 semble imminente, d'après plusieurs sources, et celle du 737 MAX 10 devrait suivre rapidement. Pour le gros porteur 777-9, ce sera un peu plus tard.