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Boeing en hausse après que la FAA a conclu qu'un bug logiciel sur le 737 MAX ne présentait aucun risque pour la sécurité
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 21:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** L'action Boeing BA.N a progressé d'environ 1% pour s'établir à 194 dollars en début d'après-midi

** Vendredi, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré qu'un groupe d'experts avait conclu qu'un bug logiciel dans certains ordinateurs de bord du Boeing 737 MAX ne présentait pas de risque pour la sécurité

** La FAA précise que les pilotes conservent le contrôle total de l'appareil et que les indications fournies à l'équipage de conduite restent claires et sans ambiguïté

** Cette conclusion ouvre la voie à la certification du Boeing 737 MAX 10 une fois que la FAA aura achevé son examen de la question

** La FAA publiera un bulletin spécial de navigabilité à l’intention des compagnies aériennes afin de s’assurer qu’elles ont pris connaissance du bulletin de Boeing concernant le problème logiciel du 737 MAX – a déclaré un responsable de la FAA

** En tenant compte de la baisse enregistrée en séance, le titre a perdu 10,1% depuis le début de l'année

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