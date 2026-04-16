Boeing dévoile sa plateforme satellitaire et prévoit 26 livraisons en 2026

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Boeing BA.N et son unité Millennium Space Systems travaillent ensemble pour augmenter leur capacité de production et lancer une nouvelle plateforme satellitaire , alors qu'ils cherchent à honorer un carnet de commandes de plus en plus important, ont déclaré les entreprises aérospatiales jeudi.

Boeing prévoit de livrer 26 satellites en 2026, contre seulement quatre en 2025.

La société cherche à exploiter la dépendance croissante des secteurs de la défense et de la connectivité Internet à l'égard des infrastructures satellitaires.

La nouvelle plateforme satellitaire de classe moyenne, Resolute, répondra aux missions qui nécessitent "plus de capacités qu'un petit satellite traditionnel, avec plus de rapidité et de flexibilité qu'un grand programme satellitaire typique", a déclaré Boeing dans un communiqué.

Boeing a indiqué qu'il investirait dans l'intégration de ses produits avec ceux de Millennium afin de stimuler la production.

Les technologies spatiales, qu'il s'agisse des communications par satellite ou de la surveillance, influencent de plus en plus les conflits modernes. Elles ont été utilisées lors des frappes américaines au Venezuela et lors de la guerre américano-israélienne contre l'Iran cette année.