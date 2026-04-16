Pourparlers Cuba-Etats-Unis: Raul Castro participe à "la prise de décisions", dit sa fille

Un portrait de l'ancien président cubain Raúl Castro lors des célébrations du 65e anniversaire de l'échec de la tentative d'invasion américaine de la Baie des cochons en 1961, le 16 avril 2026 à La Havane ( AFP / YAMIL LAGE )

L'ancien dirigeant révolutionnaire cubain Raul Castro suit "rigoureusement" les pourparlers entre son pays et les Etats-Unis et participe à "la prise de décisions", a déclaré jeudi sa fille Mariela Castro.

L'ex-président Raul Castro, 94 ans, n'est officiellement désormais plus que député depuis son départ de la tête du Parti communiste cubain en 2021, mais garde une forte influence sur la politique cubaine et conserve la loyauté des forces armées.

"Mon père suit rigoureusement toutes les informations, participant aux analyses pour la prise de décisions", a déclaré à des journalistes Mariela Castro, lors de la célébration du 65e anniversaire de l'échec de la tentative d'invasion américaine de la Baie des cochons en 1961.

Mariela Castro (d), fille de l'ancien président cubain Raúl Castro, lors des célébrations du 65e anniversaire de l'échec de la tentative d'invasion américaine de la Baie des cochons en 1961, le 16 avril 2026 à La Havane ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

Mariela Castro, qui est également députée, a assuré que la population cubaine "veut le dialogue" pour trouver une solution au regain de tensions avec Washington, mais "sans remettre en cause notre système politique". "Nous nous préparons au pire", a-t-elle ajouté.

Depuis janvier, le gouvernement du président Donald Trump applique une politique de pression maximale contre l'île communiste, réclamant des changements politiques et économiques. Outre l'embargo en vigueur depuis 1962, l'île est soumise à de drastiques restrictions d'importation de pétrole.

Lors de la cérémonie, le président cubain Miguel Diaz-Canel, vêtu d'un uniforme militaire, a répété que son pays est "prêt" à affronter toute agression militaire américaine, et a réaffirmé le caractère "socialiste" de l'Etat cubain.

En mars, La Havane a confirmé l'existence de pourparlers avec Washington pour "chercher des solutions, par la voie du dialogue, aux différends bilatéraux" entre les deux pays.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel lors des célébrations du 65e anniversaire de l'échec de la tentative d'invasion américaine de la Baie des cochons en 1961, le 16 avril 2026 à La Havane ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

Le gouvernement cubain reste cependant discret sur l'état actuel des discussions.

Selon des médias américains, un petit-fils de Raul Castro, Guillermo Rodriguez Castro, colonel du ministère de l'Intérieur et garde-du-corps de son grand-père, a participé à des contacts secrets avec des responsables américains.

Ce fils de Deborah Castro, autre fille de Raul Castro, n'occupe aucune fonction officielle au sein du gouvernement cubain.

En 2013 et 2014, Alejandro Castro Espin, actuellement général au sein du ministère de l'Intérieur, et fils de Raul Castro, avait représenté Cuba dans les pourparlers secrets qui avaient abouti au rétablissement des relations diplomatiques avec les Etats-Unis et à une brève période de dégel.