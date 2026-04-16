La Bourse de Paris finit en léger recul, prudente face au Moyen-Orient

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en léger recul jeudi, prudente face à l'évolution de la situation au Moyen-Orient, sur fond de résultats d'entreprises.

Le CAC 40 a perdu 0,14%, à 8.262,70 points, un recul de 11,87 points. Mercredi, l'indice vedette parisien avait déjà reculé de 0,64%.

"La situation des négociations entre les États-Unis et l'Iran demeure pour de nombreux investisseurs un risque difficile à évaluer", résume Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

Alors que le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis a entamé sa deuxième semaine, la potentielle tenue d'une seconde session de négociation pour mettre fin au conflit entre les deux belligérants se rapproche.

L'influent chef de l'armée pakistanaise Asim Munir a été accueilli mercredi en Iran par le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi, et Washington s'est dit "optimiste quant à la perspective d'un accord".

Concernant le Liban, Donald Trump a affirmé jeudi qu'Israël et le Liban sont d'accord pour un cessez-le-feu de 10 jours.

Mais "certaines informations négatives, laissant entendre que la fin du conflit n'est pas imminente, peuvent encore influencer l'évolution des cours", tempère Kathleen Brooks, analyste pour XTB.

Le ministre de la Défense américain Pete Hegseth a par exemple affirmé jeudi que Washington maintiendra son blocus des ports iraniens, en vigueur depuis lundi, "aussi longtemps qu'il faudra".

Son homologue israélien, Israël Katz, a lui déclaré jeudi que si l'Iran rejetait une proposition américaine lui demandant notamment de renoncer à "l'armement nucléaire", Israël mènerait des frappes "encore plus douloureuses" contre de nouvelles cibles.

Côté taux d'intérêt, le rendement français à échéance dix ans est resté stable, à 3,67%, contre 3,68% la veille.

- Kering échoue à se relancer, Hermès rebondit -

La Bourse de Paris avait été touchée mercredi par le fort recul d'Hermès (-8,22%) et de Kering (-9,29%), propriétaire de la marque Gucci, après l'annonce de résultats trimestriels décevants et marqués par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient.

Jeudi, Kering a encore reculé (-3,07% à 246,20 euros) malgré l'annonce en grande pompe d'un plan de relance destiné à retrouver son lustre auprès des clients et des investisseurs. Hermès a en revanche rebondi de 1,10% à 1.654,50 euros.

- Pernod Ricard flanche -

Le groupe de spiritueux Pernod Ricard a perdu un peu de terrain (-0,54% à 66,64 euros) après des résultats affectés par le conflit au Moyen-Orient et alors que le g"ant français est en négociation en vue d'une fusion avec l'américain Brown-Forman, propriétaire du whisky Jack Daniel's.

Il a revu à la baisse ses prévisions, prévoyant désormais un recul de 3 à 4% son chiffre d’affaires annuel en organique (taux de change et périmètre constants), "en raison du conflit en cours au Moyen-Orient", a-t-il affirmé dans un communiqué jeudi.