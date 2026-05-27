Boeing augmente la production du 737 après avoir consulté la FAA

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* Boeing augmente la production du 737 de 42 à 47 appareils par mois

* La production du Boeing 787 revient à 8 appareils par mois, pour passer à 10 par mois plus tard dans l'année

* L'engagement de la Chine pour 200 appareils est le premier d'une longue série de commandes à venir, déclare le directeur général de Boeing

(Ajout de détails sur les pertes financières au paragraphe 7, sur la production du 787 aux paragraphes 12 et 13, et sur les programmes de défense de Boeing aux paragraphes 19 à 22) par Dan Catchpole et Shivansh Tiwary

Boeing BA.N augmente la production du 737 à 47 appareils par mois, contre 42 auparavant, après consultation de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), a déclaré mercredi le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg.

“Nous avons atteint le rythme de 47 appareils et devrions le maintenir au cours des deux prochains mois”, a déclaré M. Ortberg lors de la conférence annuelle sur les décisions stratégiques de Bernstein.

La société vise à passer à 52 appareils par mois au début de l'année prochaine, après l'ouverture d'une quatrième chaîne de production du 737 à l'usine d'Everett, dans l'État de Washington.

“Je pense que le monde entier nous observe pour s’assurer que nous atteignons les cadences de 47 et 52 appareils par mois”, a déclaré M. Ortberg.

En janvier 2024, l'explosion en vol d'un panneau sur un 737 MAX presque neuf a révélé d'importants problèmes de qualité de production chez le constructeur américain et a suscité une surveillance étroite de la part des clients et de la FAA, qui a plafonné la production de 737 à 38 appareils par mois. Elle a levé ce plafond en octobre.

L'AUGMENTATION DE LA PRODUCTION, UNE PRIORITÉ APRÈS LES PERTES

L'augmentation de la production du 737 est essentielle au redressement en cours de Boeing après des années de crises qui ont entraîné plus de 35 milliards de dollars de pertes entre 2019 et 2024. L'année dernière, la société a réalisé un bénéfice de 2,2 milliards de dollars grâce à la vente, pour 10,6 milliards de dollars, de sa filiale Jeppesen, un fournisseur de services aéronautiques numériques, selon les documents financiers de la société.

Mercredi matin, l'action Boeing a progressé d'environ 4 % avant de revenir à son cours d'ouverture.

M. Ortberg a déclaré que Boeing avait en grande partie achevé les essais en vol de certification pour les MAX 7 et 10, respectivement les plus petits et les plus grands modèles de cet avion à fuselage étroit. La certification de ces deux modèles et du nouveau 777-9 à fuselage large de Boeing a pris plusieurs années de plus que prévu et a pesé lourdement sur les résultats de Boeing.

Il s'est dit “assez confiant quant au fait que nous n'allons pas rencontrer de contretemps dans la phase restante des essais en vol” pour la certification du nouveau système antigivrage du 737 MAX.

“Le seul domaine dans lequel je n'ai pas atteint mes objectifs, et que je voudrais souligner, est celui de l'obtention plus rapide des certifications pour les nouveaux avions commerciaux”, a-t-il déclaré.

La production du 787 à double couloir de Boeing est revenue à huit appareils par mois après avoir baissé plus tôt cette année en raison de retards dans la livraison des moteurs de GE Aerospace. Des problèmes de certification concernant les nouveaux sièges premium ont également ralenti les livraisons de 787 finis. Boeing espère toujours porter la production à 10 appareils par mois plus tard dans l'année, à condition que les livraisons de moteurs puissent suivre le rythme, a déclaré M. Ortberg.

Le constructeur aéronautique n’a pas reçu de demandes de report de livraisons de ses avions de ligne de la part de ses clients en raison de la guerre en Iran et de la hausse des prix du carburant. Au contraire, de nombreux clients ont indiqué qu’ils souhaitaient être livrés plus tôt si possible, a déclaré M. Ortberg.

LA CHINE S'ENGAGE À PASSER UNE COMMANDE FUTURE

La Chine s'est engagée à passer une future commande de 200 avions Boeing au début du mois, lors du sommet entre le président Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping. Il s'agissait du premier engagement important de la Chine envers Boeing depuis près d'une décennie. Les investisseurs s'attendaient toutefois à une commande plus importante, et le cours de l'action Boeing a baissé après l'annonce.

“Je pense que les gens se concentrent un peu trop sur la quantité initiale”, a déclaré M. Ortberg mercredi.

La Chine a besoin de centaines de nouveaux avions par an pour soutenir sa croissance économique, et cet engagement initial devrait être suivi de nombreuses autres commandes, a-t-il ajouté.

LA DEMANDE EN ARMEMENT EST EN PLEINE EXPANSION

La demande en munitions de Boeing “est en plein essor”, a déclaré M. Ortberg, ajoutant que la société “se demande combien elle peut en fabriquer, et non combien elle peut en obtenir en commande”.

L'armée de l'air américaine est “ravie” des progrès réalisés dans le cadre du programme de chasseur de sixième génération F-47, dont Boeing a remporté le contrat l'année dernière, a-t-il déclaré, ajoutant que Boeing “s'efforce vraiment de faire les choses différemment et de mener à bien ce programme de développement”.

Au cours de la dernière décennie, Boeing a dû supporter des charges considérables liées à plusieurs programmes de développement d’avions militaires à prix fixe.

Mais l’entreprise fait preuve de plus de rigueur sur les nouveaux contrats, a déclaré M. Ortberg. “En fait, nous avons renoncé à certains contrats à prix fixe que nous aurions historiquement acceptés.”