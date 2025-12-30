Boeing a signé un contrat pour 25 avions F-15 avec l'Armée de l'air israélienne
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 10:25
Ce contrat prévoit la conception, l'intégration, l'instrumentation, les essais, la production et la livraison de 25 nouveaux F-15IA pour l'Armée de l'air israélienne. Il comprend également une option pour 25 F-15IA supplémentaires.
Les commandes seront réalisées à St. Louis, Missouri, et devraient être terminés d'ici le 31 décembre 2035.
Boeing s'est vu également attribuer une modification à un contrat précédemment attribué pour le service logistique indique le Département des Etats Unis. Ce contrat porte sur la fourniture des services de maintenance, la gestion et la maintenance des approvisionnements de base, la gestion de programmes, les services de soutien sur le terrain, le soutien laboratoire d'intégration de systèmes à très haute fréquence, des études d'obsolescence et le soutien des moteurs.
Cette modification porte la valeur cumulée totale du contrat à 4 200 000 000 $ contre 1 500 000 000 $.
Valeurs associées
|217,260 USD
|NYSE
|+0,39%
A lire aussi
-
Les principales Bourses européennes ont ouvert sans grand changement mardi, dans un volume d'affaires limité en cette fin d'année. À Paris, le CAC 40 perd 0,13% à 8.101,56 points vers 08h15 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,09% et à Francfort, le Dax est ... Lire la suite
-
L'inflation en Espagne a légèrement reculé en décembre pour atteindre 2,9% sur un an, selon une estimation provisoire publiée mardi par l’Institut national des statistiques (INE). Il s'agit du deuxième mois consécutif de recul: le taux de novembre s'établissait ... Lire la suite
-
Citigroup anticipe une perte de 1,1 milliard de dollars avec la vente de ses derniers actifs en Russie
La banque américaine Citigroup a annoncé dans la nuit de lundi à mardi la vente de ses derniers actifs en Russie et anticipe de perdre 1,1 milliard de dollars dans cette opération. La vente devrait être bouclée dans la première partie de 2026, mais reste soumise ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre mardi dans une séance aux volumes faibles et sans catalyseur, à l'approche de la fin de l'année 2025. Vers 09H50 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 perdait quelque 0,06% soit une perte de 4,66 points pour s'établir ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer