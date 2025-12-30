 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boeing a signé un contrat pour 25 avions F-15 avec l'Armée de l'air israélienne
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 10:25

Boeing a signé un contrat de 8 577 700 000 $ pour le programme F-15 d'Israël indique le gouvernement des Etats-Unis.

Ce contrat prévoit la conception, l'intégration, l'instrumentation, les essais, la production et la livraison de 25 nouveaux F-15IA pour l'Armée de l'air israélienne. Il comprend également une option pour 25 F-15IA supplémentaires.

Les commandes seront réalisées à St. Louis, Missouri, et devraient être terminés d'ici le 31 décembre 2035.

Boeing s'est vu également attribuer une modification à un contrat précédemment attribué pour le service logistique indique le Département des Etats Unis. Ce contrat porte sur la fourniture des services de maintenance, la gestion et la maintenance des approvisionnements de base, la gestion de programmes, les services de soutien sur le terrain, le soutien laboratoire d'intégration de systèmes à très haute fréquence, des études d'obsolescence et le soutien des moteurs.

Cette modification porte la valeur cumulée totale du contrat à 4 200 000 000 $ contre 1 500 000 000 $.

Valeurs associées

BOEING CO
217,260 USD NYSE +0,39%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe ouvre stable, volume d'échanges faible
    information fournie par Reuters 30.12.2025 10:29 

    Les principales Bourses européennes ont ouvert ‍sans grand changement mardi, dans un volume d'affaires limité en cette fin ‌d'année. À Paris, le CAC 40 perd 0,13% à 8.101,56 points ​vers 08h15 GMT. A Londres, ⁠le FTSE 100 prend 0,09% et à Francfort, le ⁠Dax est ... Lire la suite

  • ( AFP / THOMAS COEX )
    Espagne: l'inflation recule légèrement à 2,9 % sur un an en décembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.12.2025 10:25 

    L'inflation en Espagne a légèrement reculé en décembre pour atteindre 2,9% sur un an, selon une estimation provisoire publiée mardi par l’Institut national des statistiques (INE). Il s'agit du deuxième mois consécutif de recul: le taux de novembre s'établissait ... Lire la suite

  • ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Citigroup anticipe une perte de 1,1 milliard de dollars avec la vente de ses derniers actifs en Russie
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.12.2025 10:21 

    La banque américaine Citigroup a annoncé dans la nuit de lundi à mardi la vente de ses derniers actifs en Russie et anticipe de perdre 1,1 milliard de dollars dans cette opération. La vente devrait être bouclée dans la première partie de 2026, mais reste soumise ... Lire la suite

  • Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    La Bourse de Paris à l'équilibre avant la fin de l'année
    information fournie par AFP 30.12.2025 10:20 

    La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre mardi dans une séance aux volumes faibles et sans catalyseur, à l'approche de la fin de l'année 2025. Vers 09H50 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 perdait quelque 0,06% soit une perte de 4,66 points pour s'établir ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank