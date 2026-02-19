Les Bourses européennes terminent en baisse

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, à l'issue d'une séance animée par une pluie de résultats d'entreprises, dont ceux de grands acteurs économiques pour la région, comme Airbus (-6,75%) et Orange (+7,46%).
Au lendemain de records en clôture à Londres et à Paris, les deux places ont respectivement cédé 0,55% et 0,36%. La Bourse de Francfort a quant à elle reculé de 0,93%.
Euronext CAC40
