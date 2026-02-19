 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes terminent en baisse
information fournie par AFP 19/02/2026 à 17:46

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, à l'issue d'une séance animée par une pluie de résultats d'entreprises, dont ceux de grands acteurs économiques pour la région, comme Airbus (-6,75%) et Orange (+7,46%).

Au lendemain de records en clôture à Londres et à Paris, les deux places ont respectivement cédé 0,55% et 0,36%. La Bourse de Francfort a quant à elle reculé de 0,93%.

Euronext CAC40

Valeurs associées

AIRBUS
187,100 EUR Euronext Paris -6,75%
EURONEXT
122,500 EUR Euronext Paris -3,16%
ORANGE
18,140 EUR Euronext Paris +7,46%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

