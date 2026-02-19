 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Klépierre vise pour 2026 une hausse prudente de l'EBE
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 17:54

Le logo de Klepierre est visible sur son siège à Paris

Le logo de Klepierre est visible sur son siège à Paris

Klépierre a déclaré jeudi ‌viser pour 2026 une légère hausse de son excédent brut ​d'exploitation (EBE), après avoir enregistré un résultat en ligne avec ses objectifs pour 2025 et dépassé sa propre prévision de cash-flow ​net courant par action.

Sur l'année dernière, l'opérateur de centres commerciaux a fait état ​d'un EBE de 1,12 milliard, ⁠en hausse de 5,5% et en ligne avec son ‌objectif relevé en octobre. Pour 2026, il a indiqué viser un EBE minimum de 1,13 milliard d'euros.

Selon ​les calculs de ‌Reuters, Klépierre table ainsi sur une hausse d'environ ⁠0,9% pour son EBE minimum.

"Nous serons portés probablement par des vents meilleurs que ceux que nous avons mis dans le ⁠budget", a ‌déclaré jeudi en conférence de presse Jean-Marc Jestin, ⁠président du directoire, citant une vision "conservatrice et raisonnable".

Le groupe prévoit ‌également pour 2026 un cash-flow net courant d'au ⁠moins 2,75 euros par action, après 2,72 euros ⁠par action en ‌2025, dépassant son objectif relevé en octobre à 2,70 euros.

Les ​revenus locatifs nets annuels ‌sont ressortis à 1,12 milliard d'euros en 2025, après 1,06 milliard l'année dernière.

Klépierre, qui ​loue des espaces commerciaux à travers l'Europe, notamment à Inditex, propriétaire de Zara, H&M ou encore Sephora, ⁠proposera la distribution d'un dividende en numéraire de 1,90 euro par action au titre de 2025, en hausse de 3% par rapport à l'année dernière et en ligne avec les attentes, selon un consensus compilé par LSEG.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité ​par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank