Le logo de Klepierre est visible sur son siège à Paris

Klépierre a déclaré jeudi ‌viser pour 2026 une légère hausse de son excédent brut ​d'exploitation (EBE), après avoir enregistré un résultat en ligne avec ses objectifs pour 2025 et dépassé sa propre prévision de cash-flow ​net courant par action.

Sur l'année dernière, l'opérateur de centres commerciaux a fait état ​d'un EBE de 1,12 milliard, ⁠en hausse de 5,5% et en ligne avec son ‌objectif relevé en octobre. Pour 2026, il a indiqué viser un EBE minimum de 1,13 milliard d'euros.

Selon ​les calculs de ‌Reuters, Klépierre table ainsi sur une hausse d'environ ⁠0,9% pour son EBE minimum.

"Nous serons portés probablement par des vents meilleurs que ceux que nous avons mis dans le ⁠budget", a ‌déclaré jeudi en conférence de presse Jean-Marc Jestin, ⁠président du directoire, citant une vision "conservatrice et raisonnable".

Le groupe prévoit ‌également pour 2026 un cash-flow net courant d'au ⁠moins 2,75 euros par action, après 2,72 euros ⁠par action en ‌2025, dépassant son objectif relevé en octobre à 2,70 euros.

Les ​revenus locatifs nets annuels ‌sont ressortis à 1,12 milliard d'euros en 2025, après 1,06 milliard l'année dernière.

Klépierre, qui ​loue des espaces commerciaux à travers l'Europe, notamment à Inditex, propriétaire de Zara, H&M ou encore Sephora, ⁠proposera la distribution d'un dividende en numéraire de 1,90 euro par action au titre de 2025, en hausse de 3% par rapport à l'année dernière et en ligne avec les attentes, selon un consensus compilé par LSEG.

