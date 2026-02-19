La détention d'une part de TotalEnergies par l'Etat attire les critiques d'une ONG

( AFP / ASTRID VELLGUTH )

L'association l'Observatoire des multinationales a déploré jeudi la détention par la Caisse des dépôts (CDC), bras financier de l'Etat, d'une part significative de TotalEnergies , qu'une source proche a confirmé à l'AFP.

L'État français, via la CDC, "est aujourd'hui l'un des principaux actionnaires de TotalEnergies", écrit l'Observatoire dans un communiqué, au premier jour du procès du géant pétro-gazier pour manquement à son devoir de vigilance en matière de risques environnementaux.

Cette détention s'élève à environ 1% du capital, selon une source proche du dossier. La Caisse des dépôts est en fait actionnaire de la plupart des groupes français cotés, et détient entre 0,5% et 3% de chacun.

La CDC investit notamment l'argent du Fonds d'épargne, qui centralise et gère 59,5% de l'épargne réglementée des Français déposée notamment sur les Livrets A et les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS).

Les règles d'emploi des quelque 26 millions de LDDS sont identiques à celles du Livret A, malgré sa dénomination.

L'enveloppe de l'épargne réglementée (Livret A, LDDS, Livret d'épargne populaire), d'environ 400 milliards d'euros, est pour moitié dédiée à des prêts de long terme au logement social et à destination de la politique de la ville, et pour autre moitié investie dans des titres de dette (principalement d'État) et dans des actions de sociétés cotées, dont la "Caisse" ne donne pas la liste complète.

TotalEnergies en fait donc partie.

"L'intégralité du portefeuille financier du Fonds d'épargne est gérée de façon responsable, selon la charte d’investissement responsable du groupe Caisse des dépôts, déclinée au travers de politiques sectorielles (notamment sur les énergies fossiles), de politiques d'engagement actionnarial et d'objectifs de réduction massive de son empreinte carbone", a réagi la Caisse des dépôts auprès de l'AFP.

Cette participation "interroge sur les relations entre la multinationale et les pouvoirs publics", selon l'Observatoire.

En avril 2025, la CDC indiquait que son exposition aux énergies fossiles demeurait "inférieure à 5 milliards d'euros".