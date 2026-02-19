Louis Hachette Group: résultats en hausse en 2025 grâce aux aéroports et à l'édition

Louis Hachette Group, né de la scission de Vivendi fin 2024, a dressé jeudi un bilan positif de son premier exercice, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice en progression grâce à la bonne tenue de l'édition et des boutiques d'aéroport.

L'activité du groupe, qui emploie quelque 34.000 personnes dans le monde, a augmenté de 3,3% en 2025, à 9,6 milliards d'euros à périmètre comparable. Le résultat net s'affichait à 22 millions d'euros, en hausse de 69%.

"Un an après sa création, notre groupe signe une forte progression de ses résultats", s'est félicité dans un communiqué son PDG Jean-Christophe Thiery, en mettant notamment en avant "la solidité de l'ancrage international" de l'entreprise.

Détenu à 31% par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, Louis Hachette Group rassemble depuis fin 2024 les activités de Lagardère (le numéro un français de l'édition Hachette Livre, Relay et les boutiques d'aéroport dans la distribution), les médias de Lagardère (Europe 1, JDD, Elle International) et ceux de Prisma Media (Voici, Télé-Loisirs, Capital, etc.).

La croissance de l'activité est portée par sa principale division, Lagardère Travel Retail, qui gère les boutiques dans les gares et aéroports, dont le chiffre d'affaires dépasse pour la première fois les six milliards, à 6,1 milliards, en hausse de 4,4%, toutes les régions progressant à l'exception de l'Asie-Pacifique.

Le groupe a engagé une vaste restructuration de ses activités en Chine, déficitaires, en fermant des points de vente.

La branche édition, Lagardère Publishing, a accru de 2,7% son chiffre d'affaires, à 3 milliards d'euros, grâce à la bonne santé de ses principaux marchés et à sa diversification, notamment dans les fascicules (Warhammer Combat Patrol, Disney Novels) et les jeux de société (Skyjo, Flip7).

En France, elle a bénéficié du succès du nouvel album d'Astérix, plus gros tirage de l'édition, et des best-sellers de Dan Brown et de Nicolas Sarkozy.

La branche média, baptisée Lagardère Live, affiche une légère progression de 1,4% de son chiffre d'affaires, à 219 millions d'euros, portée par le rebond de la station de radio Europe 1 et la bonne performance des salles de spectacle en France, comme l'Arena Bordeaux.

L'exercice a été plus difficile pour Prisma Presse, dont l'activité s'est contractée de 10,2% à 266 millions d'euros dans un contexte d'"érosion de la diffusion de la presse magazine et du changement des usages sur le digital", avec un recul de la publicité en ligne, selon le groupe.

Le groupe entend poursuivre en 2026 la restructuration de Prisma, en se concentrant sur la presse de divertissement et people, afin que la division reste profitable. Il a ainsi annoncé un plan de départ pouvant atteindre jusqu'à 240 personnes, soit un tiers de ses salariés, ainsi qu'un projet de vente de ses magazines luxe, dont la licence Harper's Bazaar, The Good Life ou Ideat, à Vivendi.

Les résultats 2025 "confirment la pertinence du modèle stratégique de Louis Hachette Group", a résumé Jean-Christophe Thiery, en précisant que le groupe réaliserait "des investissements ciblés tout en maintenant une stricte discipline financière".

Le groupe entend ainsi continuer à réduire son endettement net, qui s'élevait à 1,59 milliard d'euros fin 2025, ayant baissé de 236 millions durant l'exercice.

Il a versé 144 millions d'euros de dividendes contre 153 millions l'année précédente.