Boeing a maintenu son rythme de livraison en août, mais commandes ternes

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le constructeur aéronautique américain Boeing a de nouveau livré au mois d'août plus de cinquante avions commerciaux, mais le carnet de commandes ne s'est pas beaucoup étoffé sur le mois.

Selon les dernières données de l'avionneur, 51 avions ont été livrés en août, contre 53 en juillet et 57 un an plus tôt.

Sur ce total, 41 appareils appartenaient à la famille des 737 MAX dont deux versions sont actuellement en exploitation (MAX 8 et MAX 9).

La plus petite version, le MAX 7, a enfin obtenu sa certification début août et devrait entrer en service en 2027, après plusieurs années de retard. La plus grande version, le 737 MAX 10, est dans les étapes finales pour obtenir la sienne.

Sur les huit premiers mois de l'année, le groupe a remis 418 avions à ses clients (compagnies aériennes et sociétés de leasing). C'est le plus haut niveau depuis la même période de 2018, c'est à dire avant les deux crashs du 737 MAX 8 qui ont fait 346 morts au total.

Du côté des commandes, le carnet du constructeur n'a grossi que de quinze exemplaires (en brut et en net d'annulations et de conversions diverses). Il a trouvé preneur pour deux 737 MAX et treize 787 Dreamliner, auprès d'acheteurs non identifiés.

Depuis le début de l'année, Boeing a engrangé 453 commandes nettes.

Son carnet de commandes atteignait fin août 6.755 avions commerciaux, représentant une valeur cumulée de plus de 600 milliards de dollars.