information fournie par Boursorama avec AFP • 09/06/2026 à 17:16

Boeing a livré 60 avions en mai, renouant avec sa trajectoire trimestrielle

Le constructeur aéronautique Boeing a livré 60 avions en mai, renouant avec la trajectoire nécessaire pour atteindre ses objectifs du deuxième trimestre, après un coup de frein lié à un problème de qualité d'un composant du 737 MAX, son avion vedette.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DAVID RYDER )

L'avionneur avait prévenu le 10 mars de retards de livraison du 737 MAX à "court terme", dus à un problème sur des câbles: de "petites égratignures du fait d'une erreur d'usinage" repérées sur un petit nombre d'avions non livrés.

Il avait affirmé qu'il parviendrait à compenser ces retards et à atteindre le niveau prévu de livraisons pour le trimestre.

Sur les cinq premiers mois de l'année, le groupe a livré 250 avions, dont près de 200 exemplaires du 737 MAX.

En mai, il a remis à ses clients (compagnies aériennes et sociétés de leasing) 51 avions 737 MAX, dont sept exemplaires à Southwest Airlines, six à SMBC Leasing et quatre à Virgin Australia (qui a reçu son 150e 737).

Par ailleurs, six gros porteurs 787 Dreamliner et deux avions de fret (un 777 et un 767) ont également été livrés.

Le groupe a récolté en mai 27 commandes brutes, incluant notamment quatorze 737 Next Generation pour un client non identifié de BDS, sa filiale de Défense et Espace.

Le décompte mensuel intègre aussi les dix 787 Dreamliner commandés par la compagnie allemande Lufthansa, annoncés le 11 mai.

Après conversions et annulations diverses, les commandes nettes atteignent 22 avions en mai et 295 avions sur les cinq premiers mois de l'année, ce qui représente le second plus important volume de la dernière décennie sur cette période.

Entre janvier et mai 2025, Boeing avait reçu des commandes nettes pour 512 avions.

En revanche, le groupe n'a pas encore commencé à récolter les fruits de la visite du président américain Donald Trump en Chine mi-mai.

Pékin s'est engagé à acheter 200 avions commerciaux à Boeing. Cette première tranche pourrait être suivie de commandes supplémentaires jusqu'à 750 appareils.

Kelly Ortberg, patron de Boeing, qui a participé au voyage présidentiel, expliquait fin mai que des discussions allaient suivre avec les compagnies aériennes chinoises pour finaliser les contrats dans les prochains mois.

Des médias américains avaient évoqué bien en amont de cette visite une commande potentielle record d'environ 500 monocouloirs 737 MAX et d'une centaine de bicouloirs (787 et 777).

La dernière commande des autorités chinoises à Boeing remonte à 2017 (300 avions, valeur estimée: 37 milliards de dollars).

A fin mai, le carnet de commandes de Boeing contenait 6.765 avions.