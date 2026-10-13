Boeing a livré 57 avions en septembre, son meilleur mois depuis le début de l'année

par Dan Catchpole

Boeing BA.N a annoncé mardi avoir livré 57 avions en septembre, après 51 en août et 55 un an plus tôt, marquant son meilleur résultat mensuel depuis le début de l'année.

Le constructeur aéronautique américain reste toutefois derrière Airbus, qui a livré 72 appareils en septembre.

Boeing a néanmoins largement devancé son rival européen en termes de commandes, avec 165 nouvelles commandes en septembre, dont 100 appareils 737 MAX par Turkish Airlines. Airbus n'a enregistré que 17 nouvelles commandes de deux clients le mois dernier.

Les livraisons de Boeing en septembre comprenaient 43 avions 737 MAX, huit 787, deux avions-cargos 777 et quatre 767, dont trois destinés à l'unité de défense de Boeing pour être transformés en avions de ravitaillement en vol KC-46.

Cette hausse des livraisons intervient alors que Boeing s'efforce d'augmenter la production de son monocouloir phare, le 737 MAX, pour atteindre 47 appareils par mois. Le président-directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a toutefois prévenu en septembre, lors d'une conférence avec les investisseurs, que le processus avait pris plus de temps que prévu à mettre en place.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Boeing a livré 475 avions, soit une hausse de 8% sur un an. Ce chiffre comprend 363 appareils 737 MAX, un record pour ce modèle au cours des neuf premiers mois de l'année.

Outre la commande de Turkish Airlines, Boeing a enregistré des commandes pour 20 Boeing 737 MAX par Lufthansa LHAG.DE , six Boeing 737 MAX et cinq Boeing 787 par Biman Bangladesh Airlines, ainsi que huit Boeing 777-8 cargo et deux Boeing 777 cargo par Ethiopian Airlines.

Six autres commandes de Boeing 737 MAX et 18 Boeing 787 proviennent de clients non identifiés.

Boeing a clôturé le mois de septembre avec un carnet de commandes officiel de 6.371 avions, contre 6.156 à la fin du mois d’août.

(Dan Catchpole à Seattle ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)