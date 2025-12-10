Boeing a effectué des essais de communications numériques avec United Airlines
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 16:14
Un Boeing 737-8 de United a permis aux pilotes de la compagnie d'effectuer des vols d'essai afin d'évaluer les normes de la suite de protocoles Internet (IPS).
Ces communications par Internet visent à améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité des vols tout en réduisant la congestion du trafic aérien, la consommation de carburant, les coûts et les émissions.
" Boeing est fier de jouer un rôle de premier plan dans le développement des communications numériques, qui améliorent considérablement la sécurité et l'efficacité opérationnelle de l'aviation commerciale ", a déclaré Todd Citron, directeur de la technologie chez Boeing.
" Notre collaboration avec United Airlines et l'équipe du secteur représente une étape cruciale pour améliorer la fiabilité et la rapidité des communications entre le poste de pilotage et le contrôle aérien, afin de garantir des vols plus sûrs et plus efficaces pour les passagers. "
Valeurs associées
|200,561 USD
|NYSE
|+0,09%
A lire aussi
-
Instagram a annoncé mercredi de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d'orienter, en partie, les recommandations de l'algorithme du réseau social en fonction de leurs centres d'intérêt. L'évolution concerne, pour l'instant, le fil de courtes ... Lire la suite
-
La Banque du Canada a maintenu mercredi son taux directeur inchangé à 2,25%, comme attendu par les analystes, mettant en avant la résilience de l'économie malgré les effets des droits de douane imposés par les Etats-Unis. L'activité économique canadienne a en effet ... Lire la suite
-
Echanger des chasseurs Mig-29 polonais contre l'expertise des dronistes ukrainiens : comment Varsovie et Kiev soignent leur coopération militaire
La Pologne, membre de l'UE et de l'Otan, compte parmi les soutiens les plus fermes de son voisin ukrainien, et elle sert notamment de plaque tournante pour l'énorme partie des livraisons d'aide militaire et humanitaire à Kiev. Dans le cadre de la collaboration ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mercredi dans l'attente de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait baisser ses taux directeurs pour la troisième fois consécutive, et donner des perspectives monétaires pour 2026. Vers 15H00 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer