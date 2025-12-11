Soutien de l'UE à l'industrie de défense : comment sont répartis les 150 milliards du programme "Safe"

Bruxelles a fait un point sur les avancées du programme de financement des projets de défense au sein de l'UE, qui regroupe 19 Etats-membres intéressés par les conditions favorables de prêts octroyés dans le cadre européen.

La plus grosse enveloppe du programme Safe a été accordée à la Pologne, avec plus de 43 milliards d'euros de prêts (illustration) ( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

La Commission européenne a déjà reçu près de 700 projets d'armement dans le cadre d'un programme européen d'aide à l'industrie de défense, mais plus d'un tiers ne répond pas complètement aux règles d'éligibilité, a indiqué jeudi un de ses porte-parole.

Les 19 plans nationaux reçus par Bruxelles représentent 691 projets, dont 65% sont constitués d'achats conjoints entre Etats membres, a expliqué ce porte-parole, Thomas Regnier. Les 35% restants sont des programmes nationaux, non éligibles, en principe, à ce programme, baptisé "Safe", qui met à disposition des Vingt-Sept quelque 150 milliards d'euros sous forme de prêts pour financer des projets en commun dans le domaine de la défense.

"Nous avons été extrêmement clairs dès le tout début : Safe est destiné aux achats en commun avec nos États membres. L’évaluation va donc se poursuivre, et nous veillerons à ce que ces 65% augmentent", a souligné le porte-parole, ajoutant toutefois que certains projets nationaux peuvent exceptionnellement être éligibles. Il faut des "circonstances tout à fait exceptionnelles", a-t-il souligné. Le total des prêts à disposition a été entièrement alloué, en faveur de 19 pays de l'UE, intéressés par les conditions favorables de remboursement.

La Pologne, plus gros client du programme Safe

Quelque 50 milliards d’euros ont été demandés pour la défense aérienne et antimissiles, les munitions et les missiles. Six milliards d’euros ont été sollicités pour les drones et les antidrones, et environ 13 milliards pour les projets maritimes, selon ce porte-parole. Quinze États membres ont également inclus un soutien à l’Ukraine, a-t-il ajouté.

La Commission européenne a retenu pour la France et la Hongrie un montant, strictement égal, de 16,22 milliards d'euros de prêts. Mais le record appartient à la Pologne avec un montant de 43,73 milliards d'euros, devant la Roumanie avec 16,68 milliards d'euros. D'autres pays, comme l'Allemagne, ont en revanche renoncé à ces prêts, compte tenu des taux d'intérêt favorables qu'ils obtiennent sur les marchés financiers.