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BNPP AM collecte 31 milliards d’euros sur les 9 premiers mois de l’année 2026
information fournie par Agefi Asset Management 03/11/2026 à 08:15

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L’activité d’asset management du groupe BNP Paribas, qui a intégré celle d’Axa IM , a enregistré une collecte nette de 31 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année 2026. Elle est en léger ralentissement par rapport aux 32,7 milliards d’euros de souscriptions enregistrées sur la période correspondante de 2025, mais en ligne avec la trajectoire du plan stratégique de BNPP AM à horizon 2030. Elle est portée par les stratégies de moyen et long terme, notamment en actifs alternatifs, ETF et les gestions obligataires, précise le groupe bancaire dans ses résultats à fin septembre 2026.

Sur le seul troisième trimestre, la collecte est ressortie à 9,4 milliards d’euros, contre 13,8 milliards au troisième trimestre 2025 (–32,1?%).

Les actifs sous gestion de l’asset management sont ressortis à 1.690 milliards d’euros, en hausse de 4,9?% par rapport aux 1.611 milliards d’euros de la fin septembre 2025. Ils représentent 66?% des encours du pôle IPS (Investment & Protection Services) auquel appartient le métier gestion d’actifs (niveau stable). BNP Paribas note que la hausse des actifs sous gestion comprend l’impact de la cession d’une participation en Corée du Sud, qui a conduit au retrait de 39 milliards d’euros.

Revenus en hausse

Les revenus du troisième trimestre de l’asset management affichent une progression de 4,1?% à 704 millions d’euros, soutenus par la bonne performance commerciale et l’effet performance des marchés. Le résultat avant impôt est en hausse de 28,3?% à 256 millions d’euros, reflétant la croissance du résultat opérationnel amplifiée par l’impact de la cession de participation. Les frais de gestion s’établissent à 497 millions d’euros « et bénéficient de l’effet positif des synergies. L’effet de ciseaux est positif (+2,5 points), confirmant une gestion rigoureuse des coûts », note le groupe.

Sur les neuf mois, les revenus de l’AM ressortent à 2.056 millions d’euros, contre 1.272 millions un an plus tôt et le résultat avant impôt s’élève à 647 millions, contre 372 millions en 2025. Le coefficient d’exploitation s’établit à 72,4?%, en baisse de 0,5 point par rapport aux neuf premiers mois de 2025.

BNP Paribas souligne que la progression de la rentabilité de l’asset management a été soutenue par « une exécution disciplinée de l’intégration d’Axa Investment Managers », en plus de la croissance organique.

Laurence Marchal

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