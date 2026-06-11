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BNP Paribas Securities Services propulse Laurent Durdilly à trois fonctions de direction au Luxembourg
information fournie par Agefi Asset Management 11/06/2026 à 08:15

C’est un tiercé gagnant. La branche Securities Services de BNP Paribas a nommé Laurent Durdilly, jusque-là Global Head of Private Capital, à trois fonctions de direction : responsable du Luxembourg, de l’Irlande et des îles Anglo-Normandes pour Securities Services, responsable du Luxembourg pour la Banque de Financement et d’Investissement (Corporate and Institutional Banking – CIB), et directeur général de la succursale luxembourgeoise de BNP Paribas SA.

Dans le cadre de ses fonctions chez Securities Services, Laurent Durdilly dirigera la stratégie de croissance de cette ligne métier sur certains marchés internationaux de fonds d’investissement, tandis qu’au sein de BNP Paribas CIB, il s’attachera à renforcer la collaboration entre les différentes activités de la banque d’affaires et l’ensemble du groupe.

« La nomination de Laurent Durdilly à ce poste de direction au Luxembourg souligne notre engagement envers ce marché dynamique, où le capital-investissement constitue un segment clé du paysage de l’investissement », a salué Alessandro Gioffreda, responsable de la couverture clients et des territoires.

Avant son arrivée dans les rangs de BNP Paribas en 2018, Laurent Durdilly a occupé plusieurs postes de direction chez Caceis, notamment celui de responsable de la titrisation en private equity et immobilier.

A ce titre, Karine Litou, basée à Paris, lui succède au poste de responsable du Private Capital pour Securities Services. Elle occupait depuis 2021 le poste de directrice adjointe de cette ligne métier.

L'Agefi

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