BNP Paribas monte, SocGen recule sur des changements de recommandations de JPM et Kepler

Le logo de BNP Paribas est visible sur un bâtiment de la banque à Paris

BNP Paribas et Société Générale connaissent vendredi des sorts contrastés en Bourse, après des changements de recommandation de ‍JPMorgan et Kepler Cheuvreux sur les deux banques françaises.

A Paris, vers 09h05 GMT, l'action BNP Paribas grimpe de 3,27% à 85,19 euros.

JPMorgan est passé ‌de "neutre" à "surpondérer" sur le titre, anticipant que la nouvelle stratégie en matière de fonds propres de première banque française en termes de ​capitalisation boursière, ainsi que sa rentabilité accrue, la mettent en passe ⁠d'inverser la tendance après quatre années de sous-performance par rapport au secteur.

"La direction a pris des mesures pour répondre ⁠aux préoccupations du marché, ‍avec des cessions visant à consolider les fonds propres ⁠et des plans d'affaires spécifiques pour les activités de détail et de financement personnel afin de combler l'écart de ROTE", précise le courtier dans ​une note.

Il souligne que le nouvel engagement de BNP Paribas à restituer l'excédent de capital au-delà d'un ratio CET1 de 13% marque une rupture ⁠significative, ajoutant s'attendre à ce que le groupe atteigne cet ​objectif avec un an d'avance.

Société Générale abandonne 2,07% à ​68,92 euros, contre une ​hausse de 0,57% pour le CAC 40 au même moment.

Kepler Cheuvreux est ​passé de "acheter" à "alléger" sur la valeur, ⁠estimant que, l'action de la banque rouge et noire ayant grimpé de près de 30% depuis le dernier changement de recommandation, deux des trois principaux catalyseurs ont achevé de jouer leur rôle.

Le courtier remonte cependant son objectif ‌de cours d'environ 3% à 63,30 euros et relève ses prévisions de bénéfice par action entre 1% et 2% pour 2025-2028, citant la résilience de la rentabilité des activités africaines de Société Générale et la baisse des coûts de ses activités financières et de conseil.

(Rédigé par Mara Vîlcu, ‌édité par Augustin Turpin)