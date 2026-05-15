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BNP Paribas : décroche sous les 89E, surveiller 88,3E
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 16:08

BNP-Paribas ouvre un "gap" à la baisse sous 91,58E puis retombe sous 89E : le titre pourrait maintenant refermer le "gap" des 88,92E du 5 mai avant de reprendre appui sur les MM50 et MM100 regroupées vers 88,3E.
L'objectif suivant sera le comblement du "gap" des 85,15E du 7 avril, puis le retracement de la MM200 qui gravite vers 81,8E.

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