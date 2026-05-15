BNP Paribas : décroche sous les 89E, surveiller 88,3E
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 16:08
L'objectif suivant sera le comblement du "gap" des 85,15E du 7 avril, puis le retracement de la MM200 qui gravite vers 81,8E.
Valeurs associées
|89,4000 EUR
|Euronext Paris
|-2,86%
A lire aussi
-
Des impacts de balles étaient visibles vendredi dans la porte d'entrée d'un immeuble de la cité de Port-Boyer, à Nantes. La veille, un adolescent a été tué dans une fusillade, sur fond de narcotrafic.
-
L'ancien footballeur français Eric Cantona, invité au Festival de Cannes pour le documentaire "Cantona", marche sur le tapis rouge avant la projection du film "Soudain" de Ryusuke Hamaguchi. IMAGES
-
La Bourse de New York évolue en baisse vendredi, minée par un recul de la tech et par la hausse des taux obligataires, la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping n'ayant pas dissipé les craintes inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient. Vers 14H00 GMT ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, les craintes inflationnistes en raison de la guerre au Moyen-Orient prenant le pas sur la reprise jusqu'alors impulsée par l'intelligence artificielle. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 330,12 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|1,756
|+5,78%
|7 962,61
|-1,48%
|109,13
|+2,38%
|145,45
|-4,25%
|5,64
|+14,40%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer