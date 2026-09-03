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BNP Paribas Asset Management Alts obtient un mandat d’investissement de $600 mlns de l'ASRS
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 15:24
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BNP Paribas SA BNPP.PA :

* BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ALTS OBTIENT UN MANDAT D’INVESTISSEMENT DE $600 MLNS DU SYSTÈME DE RETRAITE DE L’ÉTAT DE L’ARIZONA

Texte original [https://tinyurl.com/47bd8f83]

Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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