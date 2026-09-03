BNP Paribas Asset Management Alts obtient un mandat d’investissement de $600 mlns de l'ASRS

BNP Paribas SA BNPP.PA :

* BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ALTS OBTIENT UN MANDAT D’INVESTISSEMENT DE $600 MLNS DU SYSTÈME DE RETRAITE DE L’ÉTAT DE L’ARIZONA

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(Rédaction de Gdansk)