BNP Paribas AM lance sa stratégie mondiale de durabilité 2026-2030

(Zonebourse.com) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce le lancement de sa stratégie mondiale de durabilité 2026-2030. Les pressions environnementales, l'innovation technologique, les évolutions démographiques et les bouleversements géopolitiques transforment les entreprises, les marchés et les économies. L'asset manager estime par conséquent qu'une approche robuste en matière de durabilité est essentielle pour gérer les risques systémiques, identifier les opportunités et renforcer la résilience à long terme des portefeuilles.

BNPP AM intègre la durabilité dans des décisions d'investissement éclairées et dans la création de valeur à long terme, tout en tenant compte des caractéristiques propres à chaque classe d'actifs.

La stratégie vise à générer des résultats durables et résilients au bénéfice de ses clients, tout en contribuant au financement de l'économie réelle. Elle approfondit l'analyse des risques systémiques menée par BNPP AM, renforce le dialogue avec les émetteurs et les décideurs publics, et élargit l'offre d'investissement dans les actifs cotés et alternatifs.

La feuille de route en six piliers à horizon 2030

La stratégie définit six priorités pour intégrer la durabilité dans la recherche en investissement, la due diligence, la gouvernance et l'engagement actionnarial :

- La recherche thématique prospective : mieux aligner la recherche en durabilité sur les besoins d'investissement et des clients ; approfondir les travaux sur la nature, la transition juste et les cadres d'analyse des risques climatiques ; et finaliser une approche "net zéro" renouvelée avant l'actualisation des objectifs de la NZAM fin 2026.

- Des solutions centrées sur les clients : aider les clients à s'adapter aux évolutions réglementaires, notamment SFDR 2.0, du dialogue avec les pouvoirs publics à une mise en oeuvre claire ; développer des solutions innovantes et sur mesure axées sur le climat, la décarbonation et l'environnement ; et s'appuyer sur la première plateforme européenne d'actifs alternatifs ainsi que sur le leadership de BNPP AM en matière de capital naturel afin de soutenir la gestion durable des forêts, les solutions carbone, les résultats en faveur de la biodiversité et la résilience institutionnelle.

- Une intégration ESG robuste : combiner des analyses qualitatives et quantitatives afin d'identifier les facteurs de création de valeur et les risques à long terme que l'analyse financière traditionnelle pourrait ne pas saisir ; déployer des méthodologies ESG et "net zéro" actualisées début 2027 ; et poursuivre le développement d'outils d'analyse et de tableaux de bord propriétaires, notamment de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle (IA).

- Un engagement actionnarial coordonné et approfondi : poursuivre la mise en oeuvre de politiques d'engagement actionnarial et de vote parmi les meilleurs du marché ; renforcer la coordination entre les classes d'actifs ainsi qu'entre les équipes d'engagement actionnarial et d'investissement ; et piloter des initiatives sectorielles portant sur les risques systémiques, notamment sur l'IA responsable et durable, les substances chimiques dangereuses ainsi que l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets.

- Des normes d'exclusion claires : renforcer la gestion des risques et encourager les émetteurs à améliorer leurs pratiques en matière de durabilité.

- Une culture au service de l'exécution, de l'éducation et de l'engagement : soutenir la mise en oeuvre au moyen d'une gouvernance robuste et de feuilles de route transparentes, notamment pour la neutralité carbone des opérations et les enjeux liés aux droits humains ; renforcer la responsabilité grâce à des reportings plus robustes au niveau des entités et des fonds ; et déployer la philanthropie, le bénévolat et l'éducation à la durabilité dans l'ensemble de l'organisation.

"La durabilité est un levier essentiel de notre stratégie et de notre philosophie d'investissement. Elle nous aide à mieux comprendre les risques, à identifier les opportunités d'investissement et à construire des portefeuilles résilients pour nos clients sur le long terme. À horizon 2030, nous approfondirons notre compréhension des risques systémiques, renforcerons notre engagement actionnarial et élargirons nos capacités d'investissement en matière d'actifs cotés et alternatifs", a déclaré Jane Ambachtsheer, Chief Sustainability Officer de BNPP AM.

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