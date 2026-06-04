BNP Paribas AM accélère la transition vers la biodiversité

(Zonebourse.com) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce que Robert-Alexandre Poujade (Biodiversity Lead : responsable biodiversité du gestionnaire d'actif) co-présidera un nouveau groupe de travail chargé de développer un cadre de transition dédié à la nature aux côtés d'Emine Isciel, directrice du climat et de l'environnement chez Storebrand Asset Management. Le groupe sera coordonné par Julen Gonzalez, directeur technique de la Fondation Finance for Biodiversity.

Cette initiative souligne le leadership de BNPP AM en matière de préservation de la biodiversité et le rôle stratégique de la finance dans l'adoption d'une économie positive pour la nature. La collaboration avec l'ensemble de l'écosystème - clients, investisseurs et décideurs politiques, demeure essentielle au succès de cette démarche. En poursuivant l'élan lancé avec sa feuille de route Biodiversité en 2021, BNPP AM franchit une nouvelle étape dans sa volonté d'améliorer l'impact environnemental de ses investissements.

Le groupe de travail de la Fondation Finance for Biodiversity explorera les domaines suivants :

- le rôle des institutions financières dans le déploiement d'une finance de transition dédiée à la nature crédible à l'échelle mondiale ;

- la traduction de ce rôle en un cadre opérationnel guidant les décisions financières ;

- l'alignement de ce cadre avec l'objectif mondial "Nature Positive" et l'orientation de la prise de décisions financières en conséquence.

Ce cadre visera à accompagner les institutions financières dans l'identification des entreprises s'engageant de façon crédible dans une transition vers l'alignement avec l'objectif mondial "Nature Positive". Il sera cohérent avec les orientations et cadres existants issus des domaines du climat et de la nature, ainsi qu'avec les pratiques émergentes de la Fondation Finance for Biodiversity et de la communauté financière au sens large.

Conçu pour être pratique et utile à la prise de décision, ce cadre s'adressera à l'ensemble du secteur financier : gestionnaires d'actifs, détenteurs d'actifs, banques et autres institutions financières.

Ce cadre permettra notamment aux équipes de gestion de BNPP AM de développer des méthodologies dédiées sur ses plateformes d'investissement ainsi que dans son offre de fonds. BNPP AM estime qu'une plus grande clarté dans la définition de la transition dédiée à la nature pour les entreprises sera bénéfique pour la communauté des détenteurs d'actifs et ses clients.

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